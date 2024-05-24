Про це заявив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Зазнаймо, що про інцидент на підконтрольній Кремлю частині водойми стало відомо у п'ятницю, 24 травня.
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Москва не полишає провокацій
Відповідні дії Росії в ЄС називають провокаціями. Очікується, що під час засідання Ради Європейського Союзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель виступить "із сильною заявою".
Це російські провокації, які намагаються перевірити, якою буде наша реакція та якою буде наша відповідь,
– сказав єврочиновник, що бажає залишитись анонімним.
Слід сказати, що саме в ніч на 23 травня російська прикордонна служба "в односторонньому порядку зняла світлові буї, встановлені Естонією для демаркації кордону з Росією на річці Нарва".
Де протікає річка Нарва між Естонією та Росією: дивіться на карті від Google maps
Після цього тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії Ленара Салімулліна 24 травня викликали в естонське Міністерство закордонних справ. Відповідну новину озвучив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.
У Талліні наголошують, що це "провокаційний прикордонн інцидент", який добре вписується у ширшу модель провокаційної поведінки Росії, зокрема на її кордонах із сусідами. Естонія має намір вимагати повернення буїв.
Після початку повномасштабного вторгнення естонські прикордонники в односторонньому порядку вирішили встановити буї, до того це було за згодою обох сторін. Власне, буї потрібні для того, позначити лінію кордону і допомогти рибалкам і туристам випадково не потрапити на територію Росії.
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Кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі водночас передавала, що посадовці Європейського Союзу на умовах анонімності наголошували на непохитній підтримці України.
Крім того, за словами одного з чиновників, якщо Путін дійсно готовий зупинити бойові дії, то він може вивести свою армію просто зараз. Так він прокоментував публікацію Reuters щодо готовності Кремля заморозити війну.