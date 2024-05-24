Про це заявив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Зазнаймо, що про інцидент на підконтрольній Кремлю частині водойми стало відомо у п'ятницю, 24 травня.

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Москва не полишає провокацій

Відповідні дії Росії в ЄС називають провокаціями. Очікується, що під час засідання Ради Європейського Союзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель виступить "із сильною заявою".

Це російські провокації, які намагаються перевірити, якою буде наша реакція та якою буде наша відповідь,

– сказав єврочиновник, що бажає залишитись анонімним.

Слід сказати, що саме в ніч на 23 травня російська прикордонна служба "в односторонньому порядку зняла світлові буї, встановлені Естонією для демаркації кордону з Росією на річці Нарва".

Де протікає річка Нарва між Естонією та Росією: дивіться на карті від Google maps

Після цього тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії Ленара Салімулліна 24 травня викликали в естонське Міністерство закордонних справ. Відповідну новину озвучив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

У Талліні наголошують, що це "провокаційний прикордонн інцидент", який добре вписується у ширшу модель провокаційної поведінки Росії, зокрема на її кордонах із сусідами. Естонія має намір вимагати повернення буїв.

Зверніть увагу! За словами, начальника Департаменту поліції і прикордонної охорони Егерта Белічева, буї були встановлені, аби люди на річці могли зрозуміти, де проходить кордон. Загалом встановили 50 буїв, із яких російська сторона зняла 25.

Після початку повномасштабного вторгнення естонські прикордонники в односторонньому порядку вирішили встановити буї, до того це було за згодою обох сторін. Власне, буї потрібні для того, позначити лінію кордону і допомогти рибалкам і туристам випадково не потрапити на територію Росії.

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Кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі водночас передавала, що посадовці Європейського Союзу на умовах анонімності наголошували на непохитній підтримці України.

Крім того, за словами одного з чиновників, якщо Путін дійсно готовий зупинити бойові дії, то він може вивести свою армію просто зараз. Так він прокоментував публікацію Reuters щодо готовності Кремля заморозити війну.