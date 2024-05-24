Так, на умовах анонімності, прокоментував публікацію Reuters високопосадовець ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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"Завтра все може закінчитися, якщо він виведе війська"

В Євросоюзі кажуть, що стратегія щодо допомоги для України не зміниться. Джерело визнає, що ЄС має постачати зброю та снаряди швидше порівняно з тим, як зростають потреби України.

І хоча Путін намагається збільшити виробництво зброї в Росії та закупити її в Північній Кореї чи Ірані, Євросоюз реагує на це через санкції та завдяки чеській ініціативі щодо закупівлі снарядів в третіх країнах.

Я думаю, що наша позиція на рівні ЄС не змінилася. І разом з нашими партнерами з США ми продовжимо надавати всю необхідну підтримку, якої потребує Україна, щоб уникнути будь-якої невдачі й поразки, яка буде катастрофічною не тільки для України, але й для нас,

— сказав високопоставлений дипломат ЄС.

Інший європейський високопосадовець заявив, що війна може закінчитися прямо зараз, якщо Путін відведе свої війська.

Путін розпочав цю війну, саме він напав на Україну. Він бомбардує українські міста щодня. Завтра все може закінчитися, якщо він виведе війська (з України),

— відреагував єврочиновник на публікацію Reuters щодо "готовності" Путіна "заморозити війну".

Що кажуть в МЗС