Так Дмитро Кулеба пояснив мету анонімних заяв російських джерел про нібито готовність Путіна заморозити війну на нинішній лінії зіткнення.

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Путін боїться Саміту миру

Кулеба зазначив, що оточення Путіна посилає фальшиві сигнали про нібито готовність диктатора до припинення вогню.

Чому російські "джерела" раптом повідомляють ЗМІ, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення? Все дуже просто. Путін відчайдушно намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії. Він боїться його успіху. Його оточення посилає ці фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, незважаючи на те, що російські війська продовжують жорстоко атакувати Україну,

– написав Кулеба.

Глава МЗС підкреслив, що наразі Путін не має жодного бажання припинити агресію. Тож "лише принциповий та об'єднаний голос світової більшості може змусити його обрати мир".

Це те, чого покликаний досягти Саміт миру. Ось чому він так його боїться,

– додав Кулеба.

Він зауважив, що саме тому так важливо, щоб на Саміті миру були присутні якомога більше лідерів з усіх континентів і частин світу. Адже "коли весь світ висловиться на підтримку відновлення повної сили Статуту ООН і міжнародного права, Росія буде змушена зробити вибір на користь миру".

Нагадаємо, що перший глобальний Саміт миру відбудеться 15 – 16 червня у Бюргенштоці. Він повинен стати платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру для України згідно зі Статутом ООН та нормами міжнародного права.

На перший Саміт миру запросили лідерів усі країни, окрім Росії.