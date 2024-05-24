Так Дмитрий Кулеба объяснил цель анонимных заявлений российских источников о якобы готовности Путина заморозить войну на нынешней линии соприкосновения.

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Путин боится Саммита мира

Кулеба отметил, что окружение Путина посылает фальшивые сигналы о якобы готовности диктатора к прекращению огня.

Почему российские "источники" вдруг сообщают СМИ, что Путин готов остановить войну на нынешней линии соприкосновения? Все очень просто. Путин отчаянно пытается сорвать Саммит мира в Швейцарии. Он боится его успеха. Его окружение посылает эти фальшивые сигналы о якобы готовности к прекращению огня, несмотря на то, что российские войска продолжают жестоко атаковать Украину,

– написал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что сейчас Путин не имеет никакого желания прекратить агрессию. Поэтому "только принципиальный и объединенный голос мирового большинства может заставить его выбрать мир".

Это то, чего призван достичь Саммит мира. Вот почему он так его боится,

– добавил Кулеба.

Он отметил, что именно поэтому так важно, чтобы на Саммите мира присутствовали как можно больше лидеров со всех континентов и частей света. Ведь "когда весь мир выскажется в поддержку восстановления полной силы Устава ООН и международного права, Россия будет вынуждена сделать выбор в пользу мира".

Напомним, что первый глобальный Саммит мира состоится 15 – 16 июня в Бюргенштоке. Он должен стать платформой для диалога о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины согласно Уставу ООН и нормам международного права.

На первый Саммит мира пригласили лидеров все страны, кроме России.