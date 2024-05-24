Когда почти две недели назад Путин назначил новым министром обороны Андрея Белоусова, многие западные политики и аналитики расценили этот шаг как подготовку главы Кремля к ведению длительных боевых действий. Впрочем, сообщают четыре источника из окружения российского диктатора, Путин на самом деле хотел бы поставить войну на паузу.

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Путин не против паузы в войне

Отмечается, что глава России готов прекратить войну в Украине путем переговоров о прекращении огня, которые признают нынешние линии фронта. В то же время, если Запад и Киев не согласятся на эти условия, диктатор полон решимости в дальнейшем продолжать наступление.

Путин может воевать сколько угодно, но он также готов к прекращению огня, чтобы заморозить войну,

– отметил один из источников.

Источники утверждают, что Путин сейчас предпочел бы остановку войны. По его мнению, успехов в войне достаточно, чтобы продать их российскому народу как победу.

Справка: Издание попросило прокомментировать позицию Путина о прекращении войны его пресс-секретаря Пескова. Тот заявил, что публично российский диктатор неоднократно заявлял якобы о готовности к диалогу. Зато в МИД Украины и Минобороны оставили вопрос без ответа.

По словам всех источников, настаивание Путина на том, чтобы будущее соглашение о прекращении огня закрепило достижения России на поле боя, не подлежит обсуждению. Он готов удовлетвориться той землей, которую уже оккупировал, и заморозить конфликт.

Путин скажет (российскому народу – 24 Канал), что мы победили, что НАТО напало на нас, и мы сохранили свой суверенитет, что у нас есть сухопутный коридор в Крым, это правда,

– заявил один из собеседников.

Замораживание конфликта оставит за Россией части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Сейчас российские войска контролируют около 18 процентов территории Украины.

Соглашение без Зеленского

Издание отмечает, что сейчас перспектива прекращения огня или даже мирных переговоров представляется далекой. Президент Украины неоднократно заявлял, что мир на условиях Путина невозможен.

Один из чиновников, близких к российскому диктатору, считает, что никакого соглашения не может быть, пока Зеленский находится у власти, или пока Москве не удастся договориться с Вашингтоном за его спиной. Впрочем, США сейчас не верят в настоящую заинтересованность Путина в переговорах. О чем сказал госсекретарь Блинкен, посещая Киев 14 мая.

В феврале три российские источники сообщили Reuters, что Соединенные Штаты отклонили предварительное предложение Путина о прекращении огня для замораживания войны.

При отсутствии прекращения огня глава Кремля хочет захватить как можно больше территории, чтобы усилить давление на Украину.

Путин будет медленно завоевывать территории, пока Зеленский не предложит остановиться,

– подчеркнул один из собеседников.

Тем временем Украина готовится к Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии в середине июня без участия России. Киев надеется заручиться поддержкой как можно большего количества мировых лидеров формулы мира Зеленского. Отметим, что она предусматривает полный вывод оккупационных войск с территории Украины.