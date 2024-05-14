Так, по данным пропагандистских СМИ, Владимир Путин подписал указ о назначении министром обороны Андрея Белоусова вместо Сергея Шойгу. Однако на этом изменения в руководстве не заканчиваются, сообщает 24 Канал.
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Изменения в руководстве страны-агрессора
Российский диктатор Владимир Путин сегодня, 14 мая, все же подписал указ о назначении на должность главы министерства обороны России Андрея Белоусова.
Ранее новоназначенный министр обороны России Белоусов занимал должность первого вице-премьер-министра и советника Путина по экономической политике.
Вместо Белоусова первым вице-премьером стал Денис Мантуров. В частности, кремлевский диктатор подписал документы об утверждении новых министров правительства, и официально назначил руководителей министерств спорта, транспорта, промышленности и торговли, энергетики, а также министерства сельского хозяйства.
В то же время другие руководители российских ведомств под так называемые кадровые изменения не попали и остались на своих позициях.
Среди них – министр иностранных дел Сергей Лавров, глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор ФСБ Александр Бортников.
Обновленный состав российского руководства / Фото росСМИ
В то же время Шойгу получил новую должность – он станет секретарем Совета безопасности России, заменив давнего сподвижника Путина, фактически его правую руку Николая Патрушева.
Что известно о Белоусове
- Белоусов экономист по специальности, работал в различных институтах при Российской академии наук. Он является доктором экономических наук и президентом совета директоров Российской железной дороги. Несколько лет входил в совет директоров "Роснефти".
- Карьера пошла вверх, когда Белоусов стал внештатным советником премьер-министра. В нулевые он был заместителем министра экономического развития и торговли, затем директором Департамента экономики и финансов правительства, в 2012 году – министром экономического развития.
- На другую, высшую ступень Белоусов попал в 2013 году, когда занял должность помощника президента. С тех пор все бумаги, касающиеся экономики, доходили до Путина через него. С 2020-го был первым вице-премьером.
- В прошлом году он говорил, что Россия может стать хранителем традиционных ценностей Запада. В 2014 году Белоусов единственный из "экономического" окружения Путина поддержал аннексию Крыма. Поэтому, очевидно подобный министр под боком является удобным для Путина.