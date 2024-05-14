Так, за даними пропагандистських ЗМІ, Владімір Путін підписав указ про призначення міністром оборони Андрєя Бєлоусова замість Сєргєя Шойгу. Однак на цьому зміни у керівництві не закінчуються, повідомляє 24 Канал.

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Зміни у керівництві країни-агресорки

Російський диктатор Владімір Путін сьогодні, 14 травня, все ж підписав указ про призначення на посаду очільника міністерства оборони Росії Андрєя Бєлоусова.

Раніше новопризначений міністр оборони Росії Бєлоусов обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра й радника Путіна з економічної політики.

Натомість замість Білоусова першим віцепрем'єром став Денис Мантуров. Зокрема, кремлівський диктатор підписав документи про затвердження нових міністрів уряду, й офіційно призначив очільників міністерств спорту, транспорту, промисловості й торгівлі, енергетики, а також міністерства сільського господарства.

Водночас інші очільники російських відомств під так звані кадрові зміни не потрапили та залишилися на своїх позиціях.

Серед них – міністр закордонних справ Сергій Лавров, голова служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін і директор ФСБ Олександр Бортніков.

Оновлений склад російського керівництва / Фото росЗМІ

Водночас Шойгу отримав нову посаду – він стане секретарем Ради безпеки Росії, замінивши давнього сподвижника Путіна, фактично його праву руку Ніколая Патрушева.

Що відомо про Бєлоусова