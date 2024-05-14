Так, за даними пропагандистських ЗМІ, Владімір Путін підписав указ про призначення міністром оборони Андрєя Бєлоусова замість Сєргєя Шойгу. Однак на цьому зміни у керівництві не закінчуються, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Перестановки в Росії: які основні завдання нового міністра оборони
Зміни у керівництві країни-агресорки
Російський диктатор Владімір Путін сьогодні, 14 травня, все ж підписав указ про призначення на посаду очільника міністерства оборони Росії Андрєя Бєлоусова.
Раніше новопризначений міністр оборони Росії Бєлоусов обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра й радника Путіна з економічної політики.
Натомість замість Білоусова першим віцепрем'єром став Денис Мантуров. Зокрема, кремлівський диктатор підписав документи про затвердження нових міністрів уряду, й офіційно призначив очільників міністерств спорту, транспорту, промисловості й торгівлі, енергетики, а також міністерства сільського господарства.
Водночас інші очільники російських відомств під так звані кадрові зміни не потрапили та залишилися на своїх позиціях.
Серед них – міністр закордонних справ Сергій Лавров, голова служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін і директор ФСБ Олександр Бортніков.
Оновлений склад російського керівництва / Фото росЗМІ
Водночас Шойгу отримав нову посаду – він стане секретарем Ради безпеки Росії, замінивши давнього сподвижника Путіна, фактично його праву руку Ніколая Патрушева.
Що відомо про Бєлоусова
- Бєлоусов економіст за фахом, працював у різноманітних інститутах при Російській академії наук. Він є доктором економічних наук і президентом ради директорів Російської залізниці. Кілька років входив у раду директорів "Роснафти".
- Кар'єра пішла вгору, коли Бєлоусов став позаштатним радником прем'єр-міністра. У нульові він був заступником міністра економічного розвитку та торгівлі, потім директором Департаменту економіки та фінансів уряду, у 2012 році – міністром економічного розвитку.
- На інший, вищий щабель Бєлоусов потрапив 2013 року, коли обійняв посаду помічника президента. Відтоді всі папери, які стосувалися економіки, доходили до Путіна через нього. З 2020-го був першим віцепрем'єром.
- Торік він говорив, що Росія може стати хранителем традиційних цінностей Заходу. У 2014 році Бєлоусов єдиний із "економічного" оточення Путіна підтримав анексію Криму. Тому, вочевидь подібний міністр під боком є зручним для Путіна.