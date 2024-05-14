Ексспівробітник СБУ Іван Ступак сказав 24 Каналу, що з посади міністра оборони змістили дуже старого, відданого та лояльного до Владіміра Путіна чиновника Сєргєя Шойгу, з яким він і в тундру ходив, і траву заварював на Валдаї, і навіть ходив у походи. Проте це не вперше, коли кар'єра Сєргєя Шойгу іде донизу.

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Для Шойгу це не вперше

Іван Ступак зауважив, що в житті Шойгу вже був період, коли його звільняли з посади керівника державної служби надзвичайних ситуацій Росії. Замість цього Путін "кинув" його на позицію губернатора Московської області.

За мірками російської вертикалі, це було дійсно пониження. Але Шойгу сприйняв це призначення з розумінням і взагалі не виказав жодного невдоволення. Як писали оглядачі того часу, Путін це дуже оцінив – і Шойгу через невеликий проміжок часу "дістали з колоди" і призначили на посаду міністра оборони Росії, яку він обіймав з 2012 року, тобто дуже давно,

– сказав Іван Ступак.

Він не виключає, що Сєргєя Шойгу можуть знову повернути на активні позиції після відкидання на посаду секретаря Радбезу. Однак поки що замість Шойгу призначили Андрєя Бєлоусова, який вже раніше з'являвся у першому ряду у 2023 році.

Тоді росіяни робили урочисті збори в Кремлі з приводу "приєднання" до Росії Херсонської та Запорізької областей. Андрєй Бєлоусов стояв ближче до центру, ніж речник Путіна Дмітрій Пєсков, тобто вже тоді було зрозуміло, що його позиції у цій вертикальній владі набагато сильніші, ніж у Пєскова.

Все – для путінської адміністрації

Андрєй Бєлоусов – цивільний, теоретик, науковець, економіст. До останнього часу він обіймав посаду помічника Путіна з економічних питань та був в уряді.

Зараз його основні завдання – підправити всю російську економіку, щоб вона працювала у воєнний стан на військових рейках; виплачувати вчасно пільги російським військовим; виділяти вчасно житло та робити кар'єрні ліфти російським військовослужбовцям, які вже відвоювали у так званій СВО,

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

Іван Ступан наголосив, що новий міністр оборони на війну впливати не буде, бо є начальник генерального штабу, який займається всім плануванням. Тому основна мета Андрєя Бєлоусова – впорядкувати грошові потоки так, щоб усе було, як потрібно путінській адміністрації.

Що передувало звільненню Шойгу