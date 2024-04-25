Іванова затримали ввечері 23 квітня, а вже наступного дня – його відправили у СІЗО. За даними російського слідчого комітету, заступник Шойгу підозрюється в отриманні хабаря у великому розмірі.
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Розвідка назвала затримання Іванова "скандалом десятиліття"
У розвідці Великої Британії проаналізували інформацію щодо справи Іванова. Так, у відомстві зауважили, що заступнику Шойгу інкримінують звинувачення за частиною 6 статті 290 КК РФ, а саме – отримання хабаря у великому розмірі. Варто зауважити, що деякі правопорушення 290 статті караються позбавленням волі на строк до 15 років.
Вочевидь, Іванов мав тісні зв'язки з Шойгу, адже він був віцепрем'єром уряду Московської області у 2012 році, коли Шойгу обіймав посаду губернатора Московської області. Свою посаду Іванов отримав у 2016 році й за цей час заробив чималі статки. Так, у декларації від 2018 року мовиться, що він мав у власності 22 автомобілі. У розвідці додають, що повідомлення про розкішний спосіб життя Іванова погано поєднуються із закликом Путіна в лютому в його зверненні до нації створити нову національну еліту, що складається з героїв "спеціальної військової операції".
Ба більше, гучне затримання та звинувачення заступника Шойгу – це найсерйозніший скандал у міноборони Росії від 2012 року.
Справа Іванова – найсерйозніший скандал, який торкнувся Міноборони відтоді, як у листопаді 2012 року було відправлено у відставку міністра оборони Анатолія Сердюкова,
– заявили у розвідці.
Що відомо про справу Сердюкова
Анатолій Сердюков очолював російське міноборони з 2007 по 2012 рік. 6 листопада 2012 року його відправили у відставку через підозру у корупції. Тоді російські слідчі заявляли про зв'язки міноборони з комерційною структурою "Оборонсервис", яка причетна до багатомільярдних розкрадань.
Втім, відправити Сердюкова за ґрати не вдалося. Він своєї провини не визнавав, а згодом взагалі потрапив під амністію до 20-річчя конституції Російської Федерації й був визнаний "захисником Вітчизни". Головна військова прокуратура підтвердила правочинність такого рішення й закрила справу щодо Сердюкова. З 2019 року Сердюков обіймає посаду віцепрезидента Спілки машинобудівників Росії.
Що відомо про затримання заступника Шойгу
- Увечері 23 квітня російські телеграм-канали повідомили, що заступник Шойгу Тимур Іванов отримав підозру в корупції й був затриманий. Цікаво, що Пєсков заявив, що сам Шойгу завчасно знав про підозру, а Путін також був проінформований.
- Джерела 24 Каналу повідомили, що затримання Іванова – це результат дій ГУР МО. Так, у березні 2024 підрозділ активних дій ГУР МО провів кібератаку, в результаті якої отримав доступ до конфіденційної інформації та службових документів заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова., а коли ця інформація дійшла до верхівок – почалося розслідування.
- Водночас в ISW додають, що затримання Іванова також може свідчити про посилення ролі Шойгу всередині країни-агресорки. Окрім того, його арешт може бути частиною зусиль, спрямованих на зменшення влади останнього після повстання ПВК "Вагнера" в червні 2023 року.