Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначив, що арешт Іванова також матиме наслідки й для внутрішньої ситуації в Кремлі. Це також може бути пов'язано із посиленням ролі Шойгу всередині країни-агресорки.

До теми Заступника Шойгу в Росії затримали внаслідок дій ГУР, – джерело

Іванова могли затримати через корупцію чи держзраду

Експерти зазначили, що Слідчий комітет Росії повідомив, що Іванов був затриманий російською владою за підозрою у причетності до хабарництва. За цим же звинуваченням росіянина офіційно заарештував Басманний суд Москви.

Суд встановив, що Іванов, який з 2016 року опікувався питанням управління майном, звільнення військовослужбовців, житлового та медичного забезпечення у відомстві Сергія Шойгу, отримував хабарі під час виконання підрядних і субпідрядних робіт для російського міноборони,

– пояснили аналітики.

Ймовірний бізнес-партнер Іванова, Сергій Бородін, також був затриманий за співучасть у корупційній справі. Адвокат Іванова оголосив про намір оскаржити його арешт.

За даними аналітиків, російські ЗМІ повідомляли, що Федеральна служба безпеки збирала докази про ймовірні правопорушення Іванова протягом значного періоду часу, потенційно від одного місяця до п'яти років. ФСБ показала, що її підрозділ військової контррозвідки бере активну участь у розслідуванні, хоча, як зазначили джерела в російській опозиції, для цієї структури нетипово займатися питаннями корупції.

Водночас видання "Важливі історії", яке стверджує, що представляє опозицію, наголосило, що два джерела, близькі до ФСБ, сказали, що Іванова підозрюють у державній зраді. Джерела також стверджують, що президент Путін особисто наказав затримати Іванова під виглядом звинувачення у хабарництві.

У відповідь на статтю речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що йому нічого не відомо про ці звинувачення, і закликав "припинити спекуляції навколо арешту Іванова".

Арешт Іванова може бути ознакою боротьби всередині Кремля

В ISW зауважили, що російські джерела не надали конкретних деталей щодо підозри Іванова у державній зраді. Однак українські ЗМІ, посилаючись на джерела в розвідці, згадали про операцію ГУР з кіберпроникнення у мережі міноборони РФ в березні 2024 року. Під час цієї операції співробітники розвідки отримали офіційні документи та конфіденційну інформацію про Іванова, що призвело до того, що Кремль ініціював розслідування щодо нього.

Джерела в ГУР, як повідомляється, наголосили, що Кремль уже знав про корупцію Іванова, але не уточнили, що докладно описано у документах про нього. Ще потрібно знайти докази, що підтверджують звинувачення Іванова у державній зраді. Але його арешт викликав у російському інформаційному просторі спекуляції про новий виток кадрових перестановок у російській армії й твердження про те, що це є частиною кремлівських фракційних конфліктів,

– підкреслили експерти.

Так звані російські інсайдерські джерела також стверджують, що арешт Іванова, який є прихильником міністра оборони Росії Шойгу, може бути частиною зусиль, спрямованих на зменшення влади останнього після повстання ПВК "Вагнера" в червні 2023 року. Однак серед цих джерел існують розбіжності щодо того, яка саме фракція стоїть за діями з підриву авторитету Шойгу.

Одні припускають, що генерал-лейтенант ГРУ Владімір Алексєєв вибрав Іванова мішенню, намагаючись звільнити його та іншого російського посадовця. Водночас інші вважають, що угруповання, пов'язане із заступником голови Ради безпеки Росії Дмітрієм Медведєвим, прагне позбавити Шойгу його повноважень. Ще одне джерело стверджує, що російський олігарх Гєннадій Тимченко був захисником Іванова і послідовно відстоював його інтереси перед Путіним. Тим часом провоєнний блогер, пов'язаний з ПВК "Вагнера", стверджує, що Іванов був пов'язаний з кремлівською фракцією, яка виступає за "м'який вихід" з війни в Україні.

"Однак ми не помітили переважання російських тверджень про те, що арешт Іванова пов'язаний із конкретною фракційною суперечкою. Російські джерела назвали цей арешт першим із багатьох очікуваних кадрових змін, особливо серед заступників міністра оборони РФ, а також початком "чистки" у російських військових відомствах. Але ми не помітили ознак того, що російські військові розпочали великомасштабні звільнення чи затримання військовослужбовців", – підсумували аналітики.