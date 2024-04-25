Аналитики американского Института изучения войны отметил, что арест Иванова также будет иметь последствия и для внутренней ситуации в Кремле. Это также может быть связано с усилением роли Шойгу внутри страны-агрессора.

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Иванова могли задержать из-за коррупции или госизмены

Эксперты отметили, что Следственный комитет России сообщил, что Иванов был задержан российскими властями по подозрению в причастности к взяточничеству. По этому же обвинению россиянина официально арестовал Басманный суд Москвы.

Суд установил, что Иванов, который с 2016 года занимался вопросом управления имуществом, увольнения военнослужащих, жилищного и медицинского обеспечения в ведомстве Сергея Шойгу, получал взятки при выполнении подрядных и субподрядных работ для российского минобороны,

– объяснили аналитики.

Вероятный бизнес-партнер Иванова, Сергей Бородин, также был задержан за соучастие в коррупционном деле. Адвокат Иванова объявил о намерении обжаловать его арест.

По данным аналитиков, российские СМИ сообщали, что Федеральная служба безопасности собирала доказательства о вероятных правонарушениях Иванова в течение значительного периода времени, потенциально от одного месяца до пяти лет. ФСБ показала, что ее подразделение военной контрразведки активно участвует в расследовании, хотя, как отметили источники в российской оппозиции, для этой структуры нетипично заниматься вопросами коррупции.

В то же время издание "Важные истории", которое утверждает, что представляет оппозицию, отметило, что два источника, близкие к ФСБ, сказали, что Иванова подозревают в государственной измене. Источники также утверждают, что президент Путин лично приказал задержать Иванова под видом обвинения во взяточничестве.

В ответ на статью представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно об этих обвинениях, и призвал "прекратить спекуляции вокруг ареста Иванова".

Арест Иванова может быть признаком борьбы внутри Кремля

В ISW отметили, что российские источники не предоставили конкретных деталей относительно подозрения Иванова в государственной измене. Однако украинские СМИ, ссылаясь на источники в разведке, вспомнили об операции ГУР по киберпроникновению в сети минобороны РФ в марте 2024 года. Во время этой операции сотрудники разведки получили официальные документы и конфиденциальную информацию об Иванове, что привело к тому, что Кремль инициировал расследование в отношении его.

Источники в ГУР, как сообщается, отметили, что Кремль уже знал о коррупции Иванова, но не уточнили, что подробно описано в документах о нем. Еще нужно найти доказательства, подтверждающие обвинения Иванова в государственной измене. Но его арест вызвал в российском информационном пространстве спекуляции о новом витке кадровых перестановок в российской армии и утверждения, что это является частью кремлевских фракционных конфликтов,

– подчеркнули эксперты.

Так называемые российские "инсайдерские источники" также утверждают, что арест Иванова, который является сторонником министра обороны России Шойгу, может быть частью усилий, направленных на уменьшение власти последнего после восстания ЧВК "Вагнера" в июне 2023 года. Однако среди этих источников существуют разногласия относительно того, какая именно фракция стоит за действиями по подрыву авторитета Шойгу.

Одни предполагают, что генерал-лейтенант ГРУ Владимир Алексеев выбрал Иванова мишенью, пытаясь уволить его и другого российского чиновника. В то же время другие считают, что группировка, связана с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, стремится лишить Шойгу его полномочий. Еще один источник утверждает, что российский олигарх Геннадий Тимченко был защитником Иванова и последовательно отстаивал его интересы перед Путиным. Между тем провоенный блогер, связанный с ЧВК "Вагнера", утверждает, что Иванов был связан с кремлевской фракцией, выступающей за "мягкий выход" из войны в Украине.

"Однако мы не заметили преобладания российских утверждений, что арест Иванова связан с конкретным фракционным спором. Российские источники назвали этот арест первым из многих ожидаемых кадровых изменений, особенно среди заместителей министра обороны России, а также началом "чистки" в российских военных ведомствах. Но мы не заметили признаков того, что российские военные начали крупномасштабные увольнения или задержания военнослужащих", – подытожили аналитики.