Днем раніше, 23 квітня, Слідчий комітет Росії заявив, що Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря. Іванова заарештували до 23 червня 2024 року.
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Заступнику міністра висунули обвинувачення у скоєнні злочину – одержання хабаря в особливо великому розмірі. Офіційна версія російського слідства – Іванов опікувався питаннями будівництва та капітального ремонту об'єктів Міноборони Росії.
Слідство вважає, що він отримав хабар під час проведення підрядних та субпідрядних робіт для потреб міністерства. Для цього він "вступив у злочинну змову з третіми особами".
Тепер чиновнику загрожує до 15 років позбавлення волі.
Затримано й інших осіб
Разом з ним затримали ще кількох людей. Їх слідчі вважають причетними до передачі грошей "складним ланцюжком посередників".
Серед них – Сергій Бородін, його також заарештували на 2 місяці. Бородін товаришував з Івановим та, за версією слідства, брав участь у діяльності злочинної групи.
Пропагандистські російські ЗМІ повідомляють, ніби заступник міністра оборони тривалий час перебував у оперативній розробці. При цьому супровід кримінальної справи веде військова контррозвідка ФСБ.