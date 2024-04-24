Днем раніше, 23 квітня, Слідчий комітет Росії заявив, що Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря. Іванова заарештували до 23 червня 2024 року.

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Заступнику міністра висунули обвинувачення у скоєнні злочину – одержання хабаря в особливо великому розмірі. Офіційна версія російського слідства – Іванов опікувався питаннями будівництва та капітального ремонту об'єктів Міноборони Росії.

Слідство вважає, що він отримав хабар під час проведення підрядних та субпідрядних робіт для потреб міністерства. Для цього він "вступив у злочинну змову з третіми особами".

Довідка. Іванов був заступником міністра оборони Росії Сергія Шойгу з 2016 року. Займався питаннями житлового забезпечення військ, будівництвом і капремонтом об'єктів міністерства та військовою іпотекою. Також він опікувався питаннями будівництва так званого головного храму збройних сил Росії. Іванов перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Великої Британії та Канади.

Тепер чиновнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Затримано й інших осіб

Разом з ним затримали ще кількох людей. Їх слідчі вважають причетними до передачі грошей "складним ланцюжком посередників".

Серед них – Сергій Бородін, його також заарештували на 2 місяці. Бородін товаришував з Івановим та, за версією слідства, брав участь у діяльності злочинної групи.

Пропагандистські російські ЗМІ повідомляють, ніби заступник міністра оборони тривалий час перебував у оперативній розробці. При цьому супровід кримінальної справи веде військова контррозвідка ФСБ.