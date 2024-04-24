Днем ранее, 23 апреля, Следственный комитет России заявил, что Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Иванова арестовали до 23 июня 2024 года.
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Заместителю министра предъявили обвинение в совершении преступления – получение взятки в особо крупном размере. Официальная версия российского следствия – Иванов занимался вопросами строительства и капитального ремонта объектов Минобороны России.
Следствие считает, что он получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Для этого он "вступил в преступный сговор с третьими лицами".
Теперь чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Задержаны и другие лица
Вместе с ним задержали еще нескольких человек. Их следователи считают причастными к передаче денег "сложной цепочкой посредников".
Среди них – Сергей Бородин, его также арестовали на 2 месяца. Бородин дружил с Ивановым и, по версии следствия, участвовал в деятельности преступной группы.
Пропагандистские российские СМИ сообщают, будто заместитель министра обороны длительное время находился в оперативной разработке. При этом сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.