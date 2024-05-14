Шойгу більше не потрібен

Практично всі західні аналітики сходяться в тому, що головним в зміні міністра оборони є не зняття Сєргєя Шойгу, а саме призначення Бєлоусова. Збагачення і тотальна корупція не є визначальним фактором при прийнятті рішення.

До теми Два фактори від яких залежить, як на Україну вплине зміна міністра оборони Росії

Це взагалі не фактор для прийняття рішень в російській вертикалі. Покарання за корупцію заслуговують тільки ті, кого треба покарати показово. Карні справи – інструмент, а не система. Свого часу Борис Акунін приписав Івану Грозному слова, які точно характеризують ставлення російських царів до челяді: "Вірному слузі давай годуватися – так мені ще батько заповів".

Шойгу більше не потрібен, тому що змінилася концепція війни. Не досягнувши бажаного результату – швидкого захоплення України – і укріпившись в бажанні вести війну вже не тільки із нами, але й з колективним Заходом, США, "натівськими агресорами", диктатор вирішив змінити підходи.

Він ніколи цього не визнає, але запропонувавши цивільного Бєлоусова, який не провів жодного дня в армії, Владімір Путін наслідує загальний західний стандарт: міністр оборони має бути цивільним.

Заради справедливості варто зауважити, що Шойгу також був цивільною особою, але після призначення у 2012 році він отримав звання генерала і полюбив наряджатися у різноманітну форму та обвішувати себе цацками.

На Заході цивільний на чолі міністерства оборони – це розповсюджене правило. А в Україні – взагалі закон. Верховна Рада ухвалила закон про нацбезпеку, згідно з яким Міноборони має очолити цивільний, ще в червні 2018 року. Причому цивільним буде не лише міністр, а і всі його заступники.

Читайте також Макрон сподівається зупинити росіян

Бєлоусов отримав чітке завдання від Путіна

Призначення Бєлоусова – погана новина. Це значить, що на чолі міністерства стане менеджер, а не болван-солдафон, ким був Шойгу. Менеджер, який має чітке розуміння того, як саме керувати. Чітких економічних принципів, помножених на вірнопідданство безпосередньо Путіну.

Західні аналітики сходять в тому, що Бєлоусов найбільш обдарований і найбільш неліберальний економіст Кремля. Диктатор поставив йому чітке завдання – перемогти в Україні та підготувати Росію до довгострокового конфлікту проти НАТО.

Новий очільник міноборони Росії – кейнсіанець. А це значить, що він відстоює активну роль уряду в економіці. Кейнсіанці впевнені, що уряд повинен активно втручатися в економіку, особливо у періоди економічних криз. Що ринкові механізми не працюють, і потрібне централізоване управління, жорстка монетарна політика і максимальне, через адміністративні важелі, створення повної трудової зайнятості. Масштабуйте це на оборонний сектор і побачите те, що можна назвати "військовою економікою".

Тобто нічим не прикметний Бєлоусов може стати важливим елементом війни. Тут важливо, чим ми всі відповімо на його дії. Тут бачиться стратегія не всупереч стратегії Путіна, а проактивна політика. Економічний потенціал НАТО має більше працювати на військові потреби. Виділення коштів на це має відбуватися "за замовчуванням". Перспектива війни за участі країн НАТО – перспектива до якої треба готуватися, не розраховуючи на те, що "пронесе". Не пронесе.