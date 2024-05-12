Відповідну інформацію у Росії оприлюднили 12 травня. Микола Патрушев був секретарем Ради Безпеки Росії з 12 травня 2008 року. Тобто перебував на посаді рівно 16 років, пише 24 Канал.

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Що відомо про призначення Шойгу

На сайті Кремля написали, що Владімір Путін підписав накази про:

звільнення Ніколая Патрушева з посади секретаря Ради безпеки Росії;

призначення Сєргєя Шойгу секретарем Ради безпеки Росії.

Перед цим російський диктатор Владімір Путін звільнив Сєргєя Шойгу з посади міністра оборони Росії. На останній він працював з 6 листопада 2012 року, тобто 12 років.

Про ймовірну відставку Шойгу заговорили після того, як у Росії арештували його заступника – Тимура Іванова. Останнього Кремль підозрює в отриманні хабаря в особливо великому розмірі, хоча для країни-агресорки це традиційна практика. Ще тоді політолог Ігор Рейтерович пояснив, що це удар по Сєргєю Шойгу, хоча після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну його вплив й так постійно падає.

До речі, російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів, що:

колись Дмітрія Патрушева готували, як наступника Владіміра Путіна, але зараз він просто "сидить у кутку". Адже найкращий спосіб зламати кому-небудь політичну кар'єру – це назвати цю людину наступником диктатора;

Шойгу ж став маленьким символом війни для росіян. Тобто його заміна буде публічним підтвердженням того, що війна йде не за планом, що рівнозначно визнанню невдачі.

Зверніть увагу! Колишнього секретаря Радбезу Росії Ніколая Патрушева буквально у 2022 році активно називали наступником Путіна. Адже у випадку, якби Путіну знадобилось тривале відновлення, то влада мала на якийсь час перейти Патрушеву. Останній починав свою кар'єру з ленінградського управління КДБ. Так він дійшов до директора ФСБ Росії та керував відомством під час серії вибухів у російських будинках у 1999 році та відомого "рязанського цукру", коли ФСБ "прокололось" за закладенням вибухівки під житловий будинок в Рязані. Влада заявила, що це цукор, який використовують для навчань. Звідти пішов вираз "рязанський цукор".

Коротко про Шойгу