Відповідну інформацію у Росії оприлюднили 12 травня. Микола Патрушев був секретарем Ради Безпеки Росії з 12 травня 2008 року. Тобто перебував на посаді рівно 16 років, пише 24 Канал.
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Що відомо про призначення Шойгу
На сайті Кремля написали, що Владімір Путін підписав накази про:
- звільнення Ніколая Патрушева з посади секретаря Ради безпеки Росії;
- призначення Сєргєя Шойгу секретарем Ради безпеки Росії.
Перед цим російський диктатор Владімір Путін звільнив Сєргєя Шойгу з посади міністра оборони Росії. На останній він працював з 6 листопада 2012 року, тобто 12 років.
Про ймовірну відставку Шойгу заговорили після того, як у Росії арештували його заступника – Тимура Іванова. Останнього Кремль підозрює в отриманні хабаря в особливо великому розмірі, хоча для країни-агресорки це традиційна практика. Ще тоді політолог Ігор Рейтерович пояснив, що це удар по Сєргєю Шойгу, хоча після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну його вплив й так постійно падає.
До речі, російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів, що:
- колись Дмітрія Патрушева готували, як наступника Владіміра Путіна, але зараз він просто "сидить у кутку". Адже найкращий спосіб зламати кому-небудь політичну кар'єру – це назвати цю людину наступником диктатора;
- Шойгу ж став маленьким символом війни для росіян. Тобто його заміна буде публічним підтвердженням того, що війна йде не за планом, що рівнозначно визнанню невдачі.
Коротко про Шойгу
- Дмітрій Шойгу