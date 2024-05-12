Відповідну інформацію у Росії оприлюднили 12 травня. Микола Патрушев був секретарем Ради Безпеки Росії з 12 травня 2008 року. Тобто перебував на посаді рівно 16 років, пише 24 Канал.

Дивіться також Шойгу піде у відставку: кого Путін пропонує призначити на його місце

Що відомо про призначення Шойгу

На сайті Кремля написали, що Владімір Путін підписав накази про:

  • звільнення Ніколая Патрушева з посади секретаря Ради безпеки Росії;
  • призначення Сєргєя Шойгу секретарем Ради безпеки Росії.

Перед цим російський диктатор Владімір Путін звільнив Сєргєя Шойгу з посади міністра оборони Росії. На останній він працював з 6 листопада 2012 року, тобто 12 років.

Про ймовірну відставку Шойгу заговорили після того, як у Росії арештували його заступника – Тимура Іванова. Останнього Кремль підозрює в отриманні хабаря в особливо великому розмірі, хоча для країни-агресорки це традиційна практика. Ще тоді політолог Ігор Рейтерович пояснив, що це удар по Сєргєю Шойгу, хоча після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну його вплив й так постійно падає.

До речі, російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів, що:

  • колись Дмітрія Патрушева готували, як наступника Владіміра Путіна, але зараз він просто "сидить у кутку". Адже найкращий спосіб зламати кому-небудь політичну кар'єру – це назвати цю людину наступником диктатора;
  • Шойгу ж став маленьким символом війни для росіян. Тобто його заміна буде публічним підтвердженням того, що війна йде не за планом, що рівнозначно визнанню невдачі.

Коротко про Шойгу

  • Дмітрій Шойгу