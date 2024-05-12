Від того, як змінюються місця у кабінеті міністрів Росії, мало що залежить. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що колись Дмітрія Патрушева готували, як наступника Владіміра Путіна, але зараз він просто "сидить у кутку".

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Чи може Путін звільнити Шойгу

За словами Яковенка, найкращий спосіб зламати кому-небудь політичну кар'єру – назвати цю людину наступником Путіна. Тому зараз у Росії влада у руках очільника Кремля.

Щодо наступника Шойгу, то робити прогнози також важко. Адже рішення Путіна часто не мають ніякої логіки, їх не можна передбачити. Наразі голова міноборони повністю влаштовує російського диктатора, хоча він є людиною абсолютно непрофесійною.

Ця людина не має ніякого стосунку до міністерства оборони, але в системі координат Путіна – це велика перевага. Адже під час війни дієздатний глава міноборони стане серйозною проблемою, бо може повести армію не туди, куди задумав Путін.

Також варто згадати про особисту відданість Шойгу. Зазвичай, люди відпочивають з дружинами, сім'ями, натомість Путін завжди їздив разом із Шойгу, ловив з ним рибу, шишки збирав. Так сказати – з Шойгу в тайгу,

– зауважив Яковенко.

Остання "перевага" цього міністра – те, що він став маленьким символом війни для росіян. Якщо Путін його замінить – це буде публічним підтвердженням того, що війна йде не за планом, а це рівнозначно визнанню невдачі. Тому ймовірність його заміни досить невелика.

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