От того, как меняются места в кабинете министров России, мало что зависит. Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что когда-то Дмитрия Патрушева готовили, как преемника Владимира Путина, но сейчас он просто "сидит в углу".

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Может ли Путин уволить Шойгу

По словам Яковенко, лучший способ сломать кому-либо политическую карьеру – назвать этого человека преемником Путина. Поэтому сейчас в России власть в руках главы Кремля.

Относительно преемника Шойгу, то делать прогнозы также трудно. Ведь решения Путина часто не имеют никакой логики, их нельзя предсказать. Сейчас глава минобороны полностью устраивает российского диктатора, хотя он является человеком абсолютно непрофессиональным.

Этот человек не имеет никакого отношения к министерству обороны, но в системе координат Путина – это большое преимущество. Ведь во время войны дееспособный глава минобороны станет серьезной проблемой, потому что может повести армию не туда, куда задумал Путин.

Также стоит упомянуть о личной преданности Шойгу. Обычно, люди отдыхают с женами, семьями, зато Путин всегда ездил вместе с Шойгу, ловил с ним рыбу, шишки собирал. Так сказать – с Шойгу в тайгу,

– заметил Яковенко.

Последнее "преимущество" этого министра – то, что он стал маленьким символом войны для россиян. Если Путин его заменит – это будет публичным подтверждением того, что война идет не по плану, а это равнозначно признанию неудачи. Поэтому вероятность его замены достаточно невелика.

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