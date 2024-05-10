В понедельник, 10 мая, сначала Госдума России проголосовала за переназначение Мишустина премьером, впоследствии соответствующий указ подписал самопровозглашенный президент Владимир Путин. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Каково реальное состояние российской авиации и сможет ли Украина достичь паритета в небе

Новый-старый премьер России

За назначение Мишустина главой российского правительства проголосовало 375 депутатов из 450 возможных. Не было ни одного голоса против, однако все же 57 коммунистов – воздержались, что является интересным сигналом.

Во время выступления на заседании парламента Мишустин поспешил заверить, что продолжит обеспечивать участников так называемой "специальной военной операции" снаряжением и техникой, а также предоставлять льготы, поддержку бойцам и их семьям.

Путинский чиновник назвал солдат, что каждый день убивают украинцев, – "защитниками". Он отметил, что забота о российских бойцах и их близких "находится и будет находиться в центре внимания правительства".

Обратите внимание! Российские медиа, называющие себя либеральными, относили Мишустина к тем бюрократам, которые о ситуации на фронте неохотно говорят. В частности, основном употребляют такие формулировки, как "новые вызовы", "нынешняя ситуация", – вместо "военные действия" и "военное положение". Однако следует понимать, что как раз-таки благодаря подобным чиновникам путинская система до сих пор еще функционирует.

По состоянию на май 2024-го Мишустину – 58 лет. Карьерный путь к должности главы правительства у него был достаточно длинным:

с 1992 по 1998 год работал на разных должностях в Международном компьютерном клубе;

в 1998 году был назначен заместителем руководителя Государственной налоговой службы России.

в 1999 году стал заместителем министра России по налогам и сборам.

с 2004 года по 2006 год – председатель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости;

в 2007 и 2008 годах руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами;

с марта 2008 года по апрель 2010 года занимал должность президента группы компаний UFG – одной из крупнейших компаний, работающих в России, в области управления активами, прямыми инвестициями и паевыми инвестиционными фондами;

6 апреля 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы;

16 января 2020 года впервые был назначен председателем правительства России.

Смотрите также Путин и Лукашенко снова угрожают ядерным оружием: поверил ли Запад в очередной блеф Кремля

Стоит отметить, что легитимность всей российской управленческой системы – под большим вопросом. Владимир Путин, который стоит во главе кремлевского режима, 7 мая 2024 года в пятый раз был инаугурирован на пост президента России. Однако законность этого статуса не признало ни одно цивилизованное государство мира.

Так называемые выборы, на которых в марте переизбирался Путин, происходили, в частности, на оккупированных территориях Украины под дулом автоматов. Подсчет голосов сопровождался многочисленными нарушениями, а список кандидатов – ограничен четырьмя именами, безопасными для Кремля.

Поэтому и все документы, на которых есть подпись Путина, вряд ли можно считать такими, которые чего-то стоят. Среди них – указ о назначении Мишустина премьером.