В России и Беларуси очередная истерика. Кремль снова прибегает к своему любимому приему – очередному акту ядерного шантажа и сыплет страшными угрозами.

24 Канал объясняет природу весеннего обострения у россиян и приспешников Лукашенко. Рассказываем также, почему заявление Беларуси о проведении "синхронизированной с Россией внезапной проверки с привлечением носителей тактического ядерного оружия" на самом деле является частью российской кампании по запугиванию мира новыми угрозами.

Читайте также Ядерными угрозами Россия пытается контролировать решения Запада

Ядерное весеннее обострение в Кремле

6 мая 2024 года стало известно, что Россия вскоре планирует провести военные учения с использованием нестратегического ядерного оружия. А Путин отдал своему генштабу соответствующий приказ.

В тот же день россияне вызвали в МИД британского посла Найджела Кейси, где фактически прямо угрожали ударами по военным объектам Соединенного Королевства.



Найджел Кейси провел в российском МИДе около 40 минут / Фото росСМИ

Кроме того, было оказано давление и на Францию.

К тому же Россия сделала заявление о том, что будет считать переданные Украине самолеты F16 носителями ядерного оружия, независимо от комплектации этих машин.

Также 7 мая похожие заявления начали звучать из Беларуси, где "гостит" российское ядерное оружие. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что для проверки в готовность будет приведен дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25, способных нести ядерные заряды. Более того, у Лукашенко заявили, что это все синхронизировано с Россией.

Стоит понимать, что Беларусь традиционно подыгрывает "ядерной пропаганде" России, к которой государство-агрессор прибегает, чтобы сорвать военную помощь Украине от западных партнеров и склонить к переговорам на своих условиях. При этом Лукашенко повторил уже заезженные лозунги о сдерживающей роли ядерного оружия и желании избежать вступления в войну против Украины.



Что интересно, заявление белорусского диктатора появилось через день после того, как минобороны России объявило о подготовке к учениям нестратегических (тактических) ядерных сил. В ISW, в частности, считают, что такой шаг со стороны Минска, вероятно, на самом деле имеет целью усиление попыток Кремля принудить Запад к "самовоздержанию" от предоставления дополнительной военной помощи Украине.



Путин и Лукашенко синхронизировались в своей "ядерной игре" / Фото ANSA

Вся эта череда заявлений была сделана накануне фейковой инаугурации президента Путина. Именно в привязке к этому акту карго-культа и стоит рассматривать весь комплекс дипломатических шагов.

Стоит констатировать, что в итоге это исключительно работа на внутреннюю аудиторию, которая до сих пор верит, что Россия – большое и крепкое государство. В то же время внешние адресаты ядерных угроз все давно поняли: Россия может играть только в шантаж, при этом она слабая, и как бы сказал герой фильма "Звездный десант": "Оно боится". А более возрастной читатель вспомнил бы другую фразу-мем: "Це ж було вже"".

Российская ядерная риторика была безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта. Несмотря на все мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления, а также – никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине,

– спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер 6 мая на брифинге для журналистов объясняет, что мир в очередной раз имеет дело с российским блефом.

Ядерный шантаж для России остается "последним аргументом". Активная эксплуатация этой темы свидетельствует, что в сегодняшних условиях у Кремля нет других рычагов, чтобы как-то изменить ситуацию в свою пользу.

Россия не впервые применяет ядерный блеф, но на Западе уже не верят

Действительно, Россия настолько часто прибегала к очередным ядерным шантажам, что эта опция просто перестала существовать.

Да, сначала было страшно. Когда накануне полномасштабного вторжения Путин, в присутствии Макрона, предупреждал НАТО и весь мир не лезть помогать Украине, мир (включая США) был напуган. Однако осторожно понемногу передвигал "красные линии" Путина.

Путин в ответ угрожал снова и снова – российские дипломаты искали любой повод, чтобы обвинить в чрезмерной эскалации.

Это были запреты бить по "сакральному" Крыму, обвинения в попытке Украины взорвать "грязную бомбу", потом была знаменитая истерика о танковых снарядах с обедненным ураном для британских Challenger 2. На все это Россия истерично визжала и угрожала испепелить всех. А еще обещала наносить удары по базам НАТО, которые стали тылами для ВСУ.

И что теперь? Украина получила западную артиллерию, танки, системы HIMARS и ATACMS, PATRIOT и NASAMS, а еще много всего другого, вскоре появятся F16, а также разрешение не только от Великобритании использовать все это на территории государства агрессора. То есть довольно скоро не только украинские дроны полетят по российским НПЗ, но и представители настоящей российской оппозиции (РДК) смогут открыто в своих рейдах и операциях на территории своей родины бороться за свободу России с помощью оружия НАТО.

Что в этой ситуации остается агрессору? Правильно – терпеть и ждать новых западных санкций и конфискации активов в пользу Украины (8 мая на встрече послов ЕС ожидается принятие новых решений в этом направлении). А еще – готовить новые большие черные пакеты.

Однако есть и другой вариант, как Путину сохранить жизнь и здоровье россиян. Его предложили США. В частности, координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Если Путин и российские официальные лица обеспокоены тем, что их войска в Украине могут быть поражены оружием, которое изготовили в других государствах, то самый легкий способ избежать этого – это просто вывести свои войска,

– Джон Кирби дает совет Путину во время брифинга в Белом доме в понедельник, 6 мая.

Что предусматривает военная доктрина России и как Украина неоднократно переходила красные линии Путина

Российская военная доктрина, которую Кремль получил с незначительными изменениями в наследство от СССР, предусматривает активное применение тактических ядерных зарядов едва ли не по минимальным поводам.

Такими могут, например, считаться атаки на часть российской ядерной триады (подводные лодки, наземные пусковые или самолеты стратегической авиации, которые являются носителями ядерных ракет).



Шойгу и Путину уже нечем запугивать украинцев / Фото AP

Но Украина это уже неоднократно делала: вспомним успешные "визиты" дронов и диверсантов на российские аэродромы и уничтожение стратегических бомбардировщиков.

Также таким casus belli является уничтожение в апреле 2024 года российского загоризонтного радара "Контейнер 29Б6" в, как оказалось, не такой уж и далекой Мордовии.



В то же время "привет" подводной лодке проекта 636.3 "Варшавянка" таким не является, ведь эти субмарины не считаются носителями стратегических ядерных вооружений.

В вакууме это бы означало быстрый ядерный ответ России. Однако этого не произошло ни после украинских атак в Крыму (который в Москве считают своим), ни после атак на стратегические объекты на реальной территории России. Этого не произошло, потому что Россия никакой не гегемон, она не может позволять себе этого и она знает, что за это получит жесткий ответ.

Именно об этом и говорил господин Кирби:

Для лидера большой ядерной державы это просто безрассудно и безответственно бряцать ядерным арсеналом и намекать на его потенциальное использование. Очевидно, что мы следим за этим сейчас и будем продолжать очень внимательно следить потом. Могу вам сказать, что пока мы ничего не увидели, даже несмотря на безрассудную риторику, что заставило бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания.

Показательно, что Путин объявил об учениях 6 мая, а в Белом доме ему ответили уже через несколько часов, то есть были готовы и точно не были удивлены. Это означает, что США понимают и контролируют ситуацию. А еще – имеют чем ответить на очередной акт ядерного шантажа.

Потому что можно сколько угодно угрожать с экранов телевидения испепелить США, Францию или потопить Великобританию, иметь планы ядерной войны с Китаем, но в реальном мире как Пекин, так и Париж, Лондон или Вашингтон имеют собственное ядерное оружие. И оно, в отличие от России, находится в надлежащем состоянии (у всех, кроме Китая).

В свою очередь Россия даже не может обезопасить Белгород от падения собственных "умных бомб" на гражданские кварталы, а боевые стрельбы чем-то "мощным" – мультики, в которые верит только Оливер Стоун.

В то же время у Запада никаких иллюзий относительно России уже нет.

Быть надежным гарантом безопасности – это также иметь ракеты дальнего радиуса действия, чтобы отпугивать россиян... Доктрина Франции заключается в том, что мы можем применить ядерное оружие, когда наши жизненно важные интересы окажутся под угрозой. Я уже говорил, что эти жизненно важные интересы имеют европейское измерение,

– президент Франции Макрон в речи перед студентами Сорбонны 25 апреля 2024 года.

В Москве хорошо знают, что западные системы ПВО в Украине и Израиле на практике доказали, что способны перехватывать баллистические ракеты врага (некоторые, даже в космосе). Все эти так называемые "гиперзвуковые Цирконы", "Искандеры", "Кинжалы" – не вундерваффе и "аналоговнет", а вполне понятная цель.

А вот российские силы ПВО/ПРО сейчас не способны защитить даже сам Кремль, не говоря уже о самих себе, ведь сейчас российские ПВОшники становятся легкими мишенями для американских ракет ATACMS, сделанных еще в прошлом тысячелетии. А что будет, когда полетят современные?

План для Украины на будущее

Когда-то Путин начинал полномасштабное вторжение под призывы борьбы с НАТО и откатывания Альянса на границы 1999 года. Это привело к тому, что новыми членами НАТО стали Финляндия и Швеция. А общая граница России с Альянсом существенно увеличилась, Балтийское море начало превращаться во внутреннее озеро НАТО. И это была лучшая реакция на угрозы Путина.

Он, кстати, этот ответ проглотил. То же самое нужно делать и в ответ на ядерный шантаж. И это касается не только США, Великобритании и ЕС (где только один владелец ядерного оружия – Франция).

Это может касаться и Украины, которая, чтобы наконец получить реальные гарантии безопасности, имеет два варианта.

Это очевидный путь под ядерный зонтик НАТО. Сейчас, в частности, Польша активно поднимает вопрос размещения ядерных зарядов на собственной территории.

Или же существует и путь Израиля, который лишь формально не имеет ядерного оружия, но непременно его применит, если возникнет прямая угроза существованию этого государства.

Иначе в мире, где твоим соседом является агрессивный и сильный варвар, похоже, не выжить.