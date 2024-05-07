Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что рефлексивное управление – это ключевой элемент российского инструментария гибридной войны. Ведь Кремль накануне передачи оружия от Запада пытается повлиять на этот процесс.
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Как Россия осуществляет рефлексивную контрольную кампанию
(Рефлексивный контроль – 24 Канал) – это тактика, которая опирается на формирование противника с помощью целенаправленной риторики и информационных операций таким образом, чтобы противник добровольно принимал действия, выгодных России,
– заявили в ISW.
То есть Россия часто использовала бряцание ядерным оружием в течение полномасштабного вторжения в Украину, чтобы заставить Запад (противника, которого Россия сама определила) прекратить оказывать военную поддержку Украине, и это бряцание ядерным оружием стало часто используемой формой рефлексивного контроля России.
Специалисты американского Института изучения войны проанализировали, что:
- российские официальные лица постоянно привязывают учения по ядерной готовности и расплывчатые угрозы ядерного возмездия к важным политическим решениям Запада по войне в Украине, чтобы заставить западных лиц, принимающих решения, сдержаться и уменьшить свою поддержку Украины;
- нынешнее очевидное возрождение ядерной риторики, на этот раз в форме запланированных тактических ядерных учений, совпадает с неизбежным поступлением западного оружия в Украину;
- российские официальные лица, вероятно, используют информационную операцию по ядерному оружию, чтобы помешать западным партнерам Украины предоставлять дополнительную военную поддержку и напугать западных чиновников, чтобы они не позволили украинским силам использовать предоставленные Западом системы для атаки на законные военные цели в России.
- Российские войска участвуют в обычных ядерных учениях в рамках этой более широкой информационной операции по ядерной риторике.
- В ISW продолжают оценивать, что Россия вряд ли применит тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине или где-либо еще.
Россия заявила о начале тактических учений с ядерным оружием
- Кремль 6 мая заявил, что проведет нестратегические (тактические) учения с ядерным оружием, чтобы "отработать подготовку и применение" тактического ядерного оружия. О таком решении заявил Путин. Он же поручил генштабу России подготовиться к учениям.
- В минобороны России и МИД заявили, что якобы они проведут учения в ответ на "провокационные заявления и угрозы", сделанные официальными лицами Запада в отношении России.
- В Пентагоне осудили действия Кремля и объяснили, что такие заявления с российской стороны содержат "безответственную риторику". В США заявили, что это совершенно неуместно учитывая текущую ситуацию с безопасностью.