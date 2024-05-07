Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что рефлексивное управление – это ключевой элемент российского инструментария гибридной войны. Ведь Кремль накануне передачи оружия от Запада пытается повлиять на этот процесс.

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Как Россия осуществляет рефлексивную контрольную кампанию

(Рефлексивный контроль – 24 Канал) – это тактика, которая опирается на формирование противника с помощью целенаправленной риторики и информационных операций таким образом, чтобы противник добровольно принимал действия, выгодных России,

– заявили в ISW.

То есть Россия часто использовала бряцание ядерным оружием в течение полномасштабного вторжения в Украину, чтобы заставить Запад (противника, которого Россия сама определила) прекратить оказывать военную поддержку Украине, и это бряцание ядерным оружием стало часто используемой формой рефлексивного контроля России.

Справка. Советский математик Владимир Лефевр определил рефлексивное управление как "процесс передачи мотивов принятия решения" противнику с помощью "провокаций, интриг, маскировки, создания фальшивых объектов и любой лжи".

Специалисты американского Института изучения войны проанализировали, что:

российские официальные лица постоянно привязывают учения по ядерной готовности и расплывчатые угрозы ядерного возмездия к важным политическим решениям Запада по войне в Украине, чтобы заставить западных лиц, принимающих решения, сдержаться и уменьшить свою поддержку Украины ;

; нынешнее очевидное возрождение ядерной риторики, на этот раз в форме запланированных тактических ядерных учений, совпадает с неизбежным поступлением западного оружия в Украину;

российские официальные лица, вероятно, используют информационную операцию по ядерному оружию, чтобы помешать западным партнерам Украины предоставлять дополнительную военную поддержку и напугать западных чиновников , чтобы они не позволили украинским силам использовать предоставленные Западом системы для атаки на законные военные цели в России.

, чтобы они не позволили украинским силам использовать предоставленные Западом системы для атаки на законные военные цели в России. Российские войска участвуют в обычных ядерных учениях в рамках этой более широкой информационной операции по ядерной риторике.

В ISW продолжают оценивать, что Россия вряд ли применит тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине или где-либо еще.

Россия заявила о начале тактических учений с ядерным оружием