Аналітики американського Інституту вивчення війни зауважують, що рефлексивне управління – це ключовий елемент російського інструментарію гібридної війни. Адже Кремль напередодні передачі зброї від Заходу намагається вплинути на цей процес.

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Як Росія здійснює рефлексивну контрольну кампанію

(Рефлексивний контроль – 24 Канал) – це тактика, яка спирається на формування супротивника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб супротивник добровільно вживав дій, вигідних Росії,

– заявили в ISW.

Тобто Росія часто використовувала брязкання ядерною зброєю протягом повномасштабного вторгнення в Україну, щоб змусити Захід (супротивника, який Росія сама визначила) припинити надавати військову підтримку Україні, і це брязкання ядерною зброєю стало часто використовуваною формою рефлексивного контролю Росії.

Довідка. Радянський математик Володимир Лефевр визначив рефлексивне управління як "процес передачі мотивів прийняття рішення" супротивнику за допомогою "провокацій, інтриг, маскування, створення фальшивих об'єктів і будь-якої брехні".

Фахівці американського Інституту вивчення війни проаналізували, що:

російські офіційні особи постійно прив'язують навчання з ядерної готовності та розпливчасті погрози ядерної відплати до важливих політичних рішень Заходу щодо війни в Україні, щоб змусити західних осіб, які ухвалюють рішення, стриматися та зменшити свою підтримку України ;

; теперішнє очевидне відродження ядерної риторики, цього разу у формі запланованих тактичних ядерних навчань, збігається з неминучим надходженням західної зброї в Україну;

російські офіційні особи, ймовірно, використовують інформаційну операцію щодо ядерної зброї, щоб перешкодити західним партнерам України надавати додаткову військову підтримку та налякати західних чиновників , щоб вони не дозволили українським силам використовувати надані Заходом системи для атаки на законні військові цілі в Росії.

, щоб вони не дозволили українським силам використовувати надані Заходом системи для атаки на законні військові цілі в Росії. Російські війська беруть участь у звичайних ядерних навчаннях у рамках цієї ширшої інформаційної операції щодо ядерної риторики.

В ISW продовжують оцінювати, що Росія навряд чи застосує тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні чи де-небудь ще.

Росія заявила про початок тактичних навчань з ядерною зброєю