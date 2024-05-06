За словами речника оборонного відомства Сполучених Штатів, такі заяви з російського боку містять "безвідповідальну риторику". Про це він заявив під час брифінгу, 6 травня, передає 24 Канал.
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США продовжуватимуть стежити за ситуацією
Речник Пентагону назвав подібні заяви з боку Кремля прикладом "безвідповідальної риторики". За його словами, подібні обурливі тези Росія вже неодноразово демонструвала, оскільки "їх бачили й раніше".
Це абсолютно недоречно з огляду на поточну ситуацію з безпекою,
– наголосив американський посадовець.
Він також зауважив, що наразі Сполучені Штати не фіксують змін у розташуванні російських сил. Однак вони продовжуватимуть стежити за поточною ситуацією.
Практика проведення військових навчань із відпрацюванням роботи ядерних сил не нова. За час повномасштабної війни Росія провела щонайменше 10 ядерних навчань.
Що цьому передувало: головне
- Російський диктатор Владімір Путін доручив своїм посіпакам з генштабу збройних сил Росії провести навчання з нестратегічною ядерною зброєю. Ядерні навчання російські загарбники хочуть провести як "відповідь на провокаційні заяви й погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Росії".
- Відомо, що ворог планує залучити в цих "навчаннях" сили Південного військового округу, авіацію та військово-морський флот.
- Росіяни аргументують свої ядерні погрози необхідністю підтримки готовності особового складу окупаційної армії здійснювати відповідь на вигадані "погрози та провокативні заяви"
- Представник ГУР МО Андрій Юсова значив, що наразі українська розвідка чогось нового у заявах російського міністерства оборони, окрім інформаційного ефекту, не спостерігає. Він наголосив, що ядерний шантаж – це стабільна практика режиму Путіна. Тому епохальної новини у подібних заявах щодо чергових ядерних навчань – немає.
- Лавров, коментуючи такі заяви Росії, сказав, що "Москва розраховує, що цей захід остудить "гарячі голови" в західних столицях, допоможе усвідомити можливі катастрофічні наслідки стратегічних ризиків, що генеруються ними".