По словам представителя оборонного ведомства Соединенных Штатов, такие заявления с российской стороны содержат “безответственную риторику”. Об этом он заявил во время брифинга, 6 мая, передает 24 Канал.
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США будут продолжать следить за ситуацией
Представитель Пентагона назвал подобные заявления со стороны Кремля примером "безответственной риторики". По его словам, подобные возмутительные тезисы Россия уже неоднократно демонстрировала, поскольку "их видели и раньше".
Это совершенно неуместно, учитывая текущую ситуацию с безопасностью,
– подчеркнул американский чиновник.
Он также отметил, что сейчас Соединенные Штаты не фиксируют изменений в расположении российских сил. Однако они будут продолжать следить за текущей ситуацией.
Практика проведения военных учений с отработкой работы ядерных сил не нова. За время полномасштабной войны Россия провела не менее 10 ядерных учений.
Что этому предшествовало: главное
- Российский диктатор Владимир Путин поручил своим приспешникам из генштаба вооруженных сил России провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Ядерные учения российские захватчики хотят провести как "ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России".
- Известно, что враг планирует привлечь в этих "учениях" силы Южного военного округа, авиацию и военно-морской флот.
- Россияне аргументируют свои ядерные угрозы необходимостью поддержания готовности личного состава оккупационной армии осуществлять ответ на вымышленные "угрозы и провокационные заявления"
- Представитель ГУР МО Андрей Юсова значил, что пока украинская разведка чего-то нового в заявлениях российского министерства обороны, кроме информационного эффекта, не наблюдает. Он отметил, что ядерный шантаж – это стабильная практика режима Путина. Поэтому эпохальной новости в подобных заявлениях относительно очередных ядерных учений – нет.
- Лавров, комментируя такие заявления России, сказал, что "Москва рассчитывает, что это мероприятие остудит "горячие головы" в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков, ".