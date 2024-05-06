По словам представителя оборонного ведомства Соединенных Штатов, такие заявления с российской стороны содержат “безответственную риторику”. Об этом он заявил во время брифинга, 6 мая, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия и Китай превращают космос в свалку: чем это грозит и как с этим бороться

США будут продолжать следить за ситуацией

Представитель Пентагона назвал подобные заявления со стороны Кремля примером "безответственной риторики". По его словам, подобные возмутительные тезисы Россия уже неоднократно демонстрировала, поскольку "их видели и раньше".

Это совершенно неуместно, учитывая текущую ситуацию с безопасностью,

– подчеркнул американский чиновник.

Он также отметил, что сейчас Соединенные Штаты не фиксируют изменений в расположении российских сил. Однако они будут продолжать следить за текущей ситуацией.

Практика проведения военных учений с отработкой работы ядерных сил не нова. За время полномасштабной войны Россия провела не менее 10 ядерных учений.

Что этому предшествовало: главное