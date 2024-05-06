В частности, это является продолжением ядерного шантажа страны-агрессора. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов, передает 24 Канал.
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В ГУР прокомментировали заявления России о ядерных учениях
Юсов отметил, что пока украинская разведка чего-то нового в заявлениях российского министерства обороны, кроме информационного эффекта, не наблюдает.
Понятно, что вся необходимая информация собирается, и над этим работают и украинские спецслужбы и, собственно, и весь свободный мир,
– подчеркнул он.
Представитель ГУР МО отметил, что ядерный шантаж – это стабильная практика режима Путина. Поэтому эпохальной новости в подобных заявлениях относительно очередных ядерных учений – нет.
Кремль планирует провести учения с нестратегическим ядерным оружием
- Кремлевский диктатор Владимир Путин поручил своим приспешникам из генштаба вооруженных сил России провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Ядерные учения россияне хотят провести как "ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России".
- Из сообщения министерства обороны России стало понятно, что враг планирует привлечь в этих "учениях" силы Южного военного округа, авиацию и военно-морской флот. Россияне аргументируют свои ядерные угрозы необходимостью поддержания готовности личного состава оккупационной армии осуществлять ответ на вымышленные "угрозы и провокационные заявления" и для "обеспечения территориальной целостности и суверенитета".
- Прокомментировал эти будущие "учения" и экс-президент России Дмитрий Медведев. Он тоже не обошел возможности пригрозить ядерным оружием и повторил слова Путина о "необходимости отвечать Западу".
- Кроме того, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков решил объяснить, почему учения с ракетными соединениями, согласно приказу Путина, разворачивают именно сейчас. Он говорит, что к этому его хозяина "спровоцировали" заявления Запада и действия по нагнетанию давления на Россию.