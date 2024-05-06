Как известно, Путин внезапно поручил минобороны России провести учения с тактическим ядерным оружием. И Песков говорит, что к этому его хозяина "спровоцировали" заявления Запада и и действия по нагнетанию давления на Россию.

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"Москва рассчитывает, что это мероприятие остудит "горячие головы" в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия стратегических рисков, генерируемых ими, – сообщили во вражеском МИДе.

Что известно о ядерных испытаниях

Президент России Владимир Путин поручил российскому минобороны провести в ближайшее время учения по применению тактического ядерного оружия. Об этом стало известно сегодня, 6 мая.

В частности, как сообщают российские СМИ со ссылкой на минобороны России, учения будут проводиться с ракетчиками Южного военного округа и сил ВМФ.

В российском ведомстве заявляют, что во время учений будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Обратите внимание! Практика проведения военных учений с отработкой работы ядерных сил не нова. За время полномасштабной войны Россия провела не менее 10 ядерных учений. Так в Кремле демонстрируют собственную силу перед российским населением, а также конечно же – продолжают ведение ядерного шантажа Запада из-за поддержки Украины в войне.