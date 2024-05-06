Как известно, Путин внезапно поручил минобороны России провести учения с тактическим ядерным оружием. И Песков говорит, что к этому его хозяина "спровоцировали" заявления Запада и и действия по нагнетанию давления на Россию.
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"Москва рассчитывает, что это мероприятие остудит "горячие головы" в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия стратегических рисков, генерируемых ими, – сообщили во вражеском МИДе.
Что известно о ядерных испытаниях
- Президент России Владимир Путин поручил российскому минобороны провести в ближайшее время учения по применению тактического ядерного оружия. Об этом стало известно сегодня, 6 мая.
- В частности, как сообщают российские СМИ со ссылкой на минобороны России, учения будут проводиться с ракетчиками Южного военного округа и сил ВМФ.
- В российском ведомстве заявляют, что во время учений будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.