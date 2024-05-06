Все из-за заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона, который заявил, что Украина может наносить удары по территории страны-агрессора британским оружием. Угрозы опубликовали на сайте российского МИД.

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Что заявили у агрессора

Ведомство Сергея Лаврова заявило, мол, Британия стала "де-факто" стороной "конфликта" в Украине, признав право Киева использовать британское оружие для ударов по России. Поэтому, поговаривают, что ответом могут стать ответные удары, но не по Украине, а по Великобритании.

Найджела Кейси предупредили, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами,

– добавили в МИД России.

Что этому предшествовало