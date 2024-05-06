Усе через заяву голови британського МЗС Девіда Кемерона, який заявив, що Україна може завдавати ударів по території країни-агресора британською зброєю. Погрози опублікували на сайті російського .
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Що заявили в агресора
Відомство Сергєя Лаврова заявило, мовляв Британія стала "де-факто" стороною "конфлікту" в Україні, визнавши право Києва використовувати британську зброю для ударів по Росії. Тому, кажуть, що відповідю можуть стати удари у відповідь, але не по Україні, а по Великій Британії.
Найджела Кейсі попередили, що відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї по території Росії можуть стати будь-які військові об'єкти і техніка Великої Британії на території України та за її межами,
– додали в МЗС Росії.
Що цьому передувало
- В інтерв'ю голови британського МЗС Девіда Кемерона агентству Reuters під час візиту до Києва минулого тижня ішлось, що у Лондоні не проти, аби українські військові били британською зброєю по цілях у глибині Росії.
- Велика Британія, яка з перших днів є союзницею України, 23 квітня оголосила про найбільший пакет допомоги. Він охоплює понад 600 мільйонів доларів та міститиме, окрім Storm Shadow, й інші ракети.