У Кремлі вже стверджували, що це може бути небезпечним для європейської безпеки. Однак наразі росіяни вирішили тиснути на жалість, повідомляє 24 Канал.

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"Їх репутація давно відома"

За даними російських ЗМІ, один з улюбленців російського диктатора Владіміра Путіна, міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров в інтерв'ю боснійському телеканалу АТВ заявив, що очільник МЗС Великої Британії Девід Камерон у своєму повідомленні про право України завдавати ударів по території країни-агресорки, "не кається у своїх словах".

Камерон не покаявся. Такі люди не каються, їм це почуття невідоме. Камерон підтвердив свою позицію про те, що британська зброя може використовуватися українцями для завдання ударів по будь-якій меті на території Росії. Це англійці. Їхня репутація добре відома,

– заявив очільник російського відомства.

Одна на цьому російський міністр не зупинився. За його словами, французький лідер Еммануель Макрон "дихає печерною русофобією", аби нібито здобути лідерство в Європі. Нагадаємо, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков у коментарі пропагандистським ЗМІ назвав небезпечними ці нещодавні заяви Камерона.

Що відомо про заяву Камерона: головне