У Кремлі вже стверджували, що це може бути небезпечним для європейської безпеки. Однак наразі росіяни вирішили тиснути на жалість, повідомляє 24 Канал.
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"Їх репутація давно відома"
За даними російських ЗМІ, один з улюбленців російського диктатора Владіміра Путіна, міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров в інтерв'ю боснійському телеканалу АТВ заявив, що очільник МЗС Великої Британії Девід Камерон у своєму повідомленні про право України завдавати ударів по території країни-агресорки, "не кається у своїх словах".
Камерон не покаявся. Такі люди не каються, їм це почуття невідоме. Камерон підтвердив свою позицію про те, що британська зброя може використовуватися українцями для завдання ударів по будь-якій меті на території Росії. Це англійці. Їхня репутація добре відома,
– заявив очільник російського відомства.
Одна на цьому російський міністр не зупинився. За його словами, французький лідер Еммануель Макрон "дихає печерною русофобією", аби нібито здобути лідерство в Європі. Нагадаємо, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков у коментарі пропагандистським ЗМІ назвав небезпечними ці нещодавні заяви Камерона.
Що відомо про заяву Камерона: головне
- Під час візиту до Києва 3 травня міністр закордонних справ Британії Девід Камерон розповів, що Британія буде надавати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде необхідно. Також він зазначив, що Лондон поки що вичерпав усе обладнання, що міг надати терміново.
- Він також додав, що цей пакет допомоги був найбільшим з тих, що надавала Велика Британія досі. Найголовніше із заяви Камерона – це те, що Україна має повне право використовувати зброю, надану Лондоном, для завдавання ударів по цілях всередині Росії.
- За його словами, лише Київ вирішує, як, коли та по яких цілях застосовувати британську зброю. Британський посадовець вважає, що Україна має на це право. Він наголосив, що цілком зрозуміло, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона може захиститись.
- Нагадаємо також, що нещодавно МЗС Росії пригрозило Польщі ядерним ударом. Погрози були пов'язані із заявами Анджея Дуди, що країна готова розмістити на своїй території ядерну зброю.