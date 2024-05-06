В Кремле уже утверждали, что это может быть опасным для европейской безопасности. Однако сейчас россияне решили давить на жалость, сообщает 24 Канал.

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"Их репутация давно известна"

По данным российских СМИ, один из любимцев российского диктатора Владимира Путина, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ заявил, что глава МИД Великобритании Дэвид Камерон в своем сообщении о праве Украины наносить удары по территории страны-агрессора, "не раскаивается в своих словах".

Камерон не покаялся. Такие люди не раскаиваются, им это чувство неизвестно. Камерон подтвердил свою позицию о том, что британское оружие может использоваться украинцами для нанесения ударов по любой цели на территории России. Это англичане. Их репутация хорошо известна,

– заявил глава российского ведомства.

Одна на этом российский министр не остановился. По его словам, французский лидер Эммануэль Макрон "дышит пещерной русофобией", чтобы якобы получить лидерство в Европе. Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистским СМИ назвал опасными эти недавние заявления Камерона.

Что известно о заявлении Камерона: главное