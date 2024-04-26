В эфире 24 Канала содиректор программ внешней политики "Центра Разумкова" Алексей Мельник объяснил, почему сейчас, несмотря на постоянные угрозы Кремля, вероятность ядерного удара оценивается ниже, чем даже до полномасштабного вторжения россиян в Украину.
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Есть алгоритм ответных действий
Конкретно эта угроза страны-агрессора была связана с заявлениями польского президента Анджея Дуды о том, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие Альянса.
Такая вот превентивная реакция со стороны России,
– отметил Мельник.
Социологические опросы на Западе и в Украине показывают, что значительная часть украинцев не боится угроз со стороны России, чего не скажешь о гражданах других стран. По мнению содиректора программы внешней политики "Центра Разумкова", это может быть связано с тем, что украинское общество лучше проинформировано о политических дискуссиях, в частности по применению ядерного оружия.
С конца 2022 года такая вероятность оценивается ниже, чем была раньше,
– сказал Мельник.
По его словам, на это повлияли заявления наших западных партнеров. Также США после проведения стратегических игр сумели разработать алгоритм ответа в случае такого сценария.
То есть, если Россия надумает применить ядерное оружие против Украины или одной из стран НАТО, то в США есть возможности ответа на такой удар. Этот сигнал был передан России по линии спецслужб и очевидно, что в Кремле его восприняли серьезно,
– добавил содиректор программ внешней политики "Центра Разумкова" Алексей Мельник.
Это не было официальное заявление Белого дома. Однако США дали четко понять России, что не просто нанесут ответный удар, а показали на конкретные расчеты и карты.
Перемещение ядерного оружия в Польшу: что известно
- Между Варшавой и Вашингтоном продолжаются переговоры относительно размещения ядерного оружия на территории Польши. На днях польский лидер заявил о готовности размещения ядерного оружия в его стране с целью усиления безопасности восточного фланга НАТО.
- В Кремле сразу отреагировали на слова Анджея Дуды. Представитель российского МИД Мария Захарова традиционно прибегла к угрозам, а слова Дуды назвали провокационными. Также она пообещала ответ, если ядерное оружие все-таки появится в Польше. Места его размещения якобы станут "легитимными целями России".
- В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока у Альянса нет планов по размещению ядерного оружия в других странах.