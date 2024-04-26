В етері 24 Каналу співдиректор програм зовнішньої політики "Центру Разумкова" Олексій Мельник пояснив, чому зараз, попри постійні погрози Кремля, ймовірність ядерного удару оцінюється нижче, ніж навіть до повномасштабного вторгнення росіян в Україну.
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Є алгоритм дій у відповідь
Конкретно ця погроза країни-агресора була пов'язана із заявами польського президента Анджея Дуди про те, що країна готова розташувати на своїй території ядерну зброю Альянсу.
Така от превентивна реакція з боку Росії,
– зазначив Мельник.
Соціологічні опитування на Заході та в Україні показують, що значна частина українці не боїться погроз з боку Росії, чого не скажеш про громадян інших країн. На думку співдиректора програми зовнішньої політики "Центру Разумкова", це може бути пов'язано з тим, що українське суспільство краще проінформоване про політичні дискусії, зокрема щодо застосування ядерної зброї.
З кінця 2022 року така ймовірність оцінюється нижче, ніж була раніше,
– мовив Мельник.
За його словами, на це вплинули заяви наших західних партнерів. Також США після проведення стратегічних ігор зуміли розробити алгоритм відповіді у разі такого сценарію.
Тобто, якщо Росія надумає застосувати ядерну зброю проти України чи однієї з країн НАТО, то у США є можливості відповіді на такий удар. Цей сигнал був переданий Росії по лінії спецслужб й очевидно, що у Кремлі його сприйняли серйозно,
– додав співдиректор програм зовнішньої політики "Центру Разумкова" Олексій Мельник.
Це не була офіційна заява Білого дому. Проте США дали чітко зрозуміти Росії, що не просто завдадуть удар у відповідь, а показали на конкретні розрахунки та карти.
Переміщення ядерної зброї у Польщу: що відомо
- Між Варшавою та Вашингтоном тривають переговорити щодо розміщення ядерної зброї на території Польщі. Днями польський лідер заявив про готовність розміщення ядерної зброї в його країні з метою посилення безпеки східного флангу НАТО.
- У Кремлі відразу відреагували на слова Анджея Дуди. Представник російського МЗС Марія Захарова традиційно вдалася до погроз, а слова Дуди назвали провокативними. Також вона пообіцяла відповідь, якщо ядерна зброя все-таки з'явиться у Польщі. Місця її розміщення нібито стануть "легітимними цілями Росії".
- Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі в Альянсу немає планів щодо розміщення ядерної зброї в інших країнах.