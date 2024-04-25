Радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана зазначив, що рішення накласти вето на резолюцію ООН свідчить про реальні наміри Росії щодо ядерного озброєння в космосі. Зокрема, у Білому домі припустили, що країна-агресорка може розробляти подібну зброю.
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Білий дім відреагував на вето Росії в ООН
Салліван нагадав, що у США є дані, що Росія розробляє супутник, який здатний нести ядерну зброю.
Ми чули, як президент Путін публічно заявив, що Росія не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі. Якби це було так, Росія не наклала б вето на цю резолюцію,
– зазначив він.
Він також наголосив, що запропонована резолюція закликала б усі держави-члени не розробляти ядерну зброю, спеціально призначену для виведення на космічну орбіту.
"Виведення державою-учасницею ядерної зброї на орбіту не лише порушило б договір про космос, але й поставило б під загрозу життєво важливі комунікаційні, наукові, метеорологічні, сільськогосподарські, комерційні та національні служби безпеки, які всі супутники надають суспільству в усьому світі", – наголосив радник президента США.
Росія наклала вето на резолюцію ООН
- Росія 24 квітня наклала вето на резолюцію ООН, запропоновану Сполученими Штатами та Японією, де закликали до запобігання усіма країнами небезпечних перегонів ядерних озброєнь у космічному просторі. Постпред Росії в ООН Василь Небензя назвав резолюцію "абсолютно абсурдною і політизованою".
- Під час нещодавнього голосування за резолюцію 13 з 15 країн висловили свою підтримку. Росія вирішила виступити проти резолюції, а Китай вирішив утриматися.
- Крім того, постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд висловила занепокоєння з приводу запевнень російського диктатора Владіміра Путіна, що Москва не планує розміщувати ядерну зброю в космосі. Після того, як Росія наклала вето, Томас-Грінфілд припустила, що дії уряду можуть свідчити про те, що Кремль "може щось приховувати".