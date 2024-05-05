Помощник госсекретаря США, координатор по санкционной политике Джим О'Брайен, прокомментировал нарратив лидеров "Грузинской мечты" о том, что Запад якобы намерен открыть второй фронт в Грузии после начала полномасштабной военной агрессии России в Украине.

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Как Россия втягивает Грузию в войну

Джим О'Брайен отметил – именно Россия втягивает Грузию в войну, намереваясь построить в оккупированной Абхазии, в Очамчири, базу ВМФ.

Именно Россия втягивает Грузию в войну в Украине. Россия начинает строительство гигантского военного порта на оккупированной ею территории Грузии. Продолжаются похищения, а иногда и убийства граждан Грузии, продолжает оккупировать территорию,

– заявил он.

Он отметил, что в течение некоторого времени Россия пыталась переправлять военные грузы или товары, которые используются в военных целях для производства боеприпасов через территорию Грузии. И отметил, что правительство страны приняло мудрое решение запретить это.

Правительство Грузии приняло мудрое решение, попыталось остановить это, насколько это было в его силах, и оно сделало хорошую работу. Поэтому это именно Россия пытается втянуть Грузию в эту войну,

– сказал Джим О'Брайен.

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