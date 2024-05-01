Грузины уже неоднократно выходили на мирные демонстрации против закона "О прозрачности иностранного влияния". В то же время стоит отметить, что это не последнее голосование перед тем, как законопроект станет законом.
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Голосование за законопроект
Парламент Грузии утвердил во втором чтении закон "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 83 депутата, против – 23. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что голосование по законопроекту в третьем, окончательном чтении состоится через две недели.
Во время голосования не обошлось без драки. Все началось после того, как депутат "Силы народа" Дмитрий Хундадзе бросил книгу в сторону женщин.
Есть физическое избиение женщин. Депутаты "Грузинской мечты" также бросают (бутылки – 24 Канал) в женщин. Папуашвили пришел сказать Хабеишвили, что он волнуется, а Тика сказал ему уйти, что никому не нужны их волнения. Потом началась драка. Подошли мужчины. Он еще бросает бутылки в женщин, больше нет ни парламента, ни демократии,
– говорит депутат Теона Акубардия.
Драка в грузинском парламенте во время голосования: смотрите видео
Также во время заседания из сессионного зала выгнали нескольких оппозиционных депутатов. Сразу после голосования люди начали снова собираться возле грузинского парламента.
Под парламентом Грузии собирается митинг: смотрите видео
Отметим, что законопроект внесли на рассмотрение во втором чтении 30 апреля. Сразу после этого грузины также вышли на митинг, где против них спецназовцы применили насильственные методы.
Митинги в Грузии
- В ночь на 1 мая активисты, оппозиция, представители неправительственного сектора, молодежные организации и движения перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Они выступили против закона "О прозрачности иностранного влияния", который является абсолютным аналогом российского закона об "иноагентах".
- Лидеры оппозиции призвали не принимать "российский" закон и не лишать Грузию европейского будущего.
- В ту же ночь грузинские спецназовцы пытались жестко разогнать участников мирного протеста. Они применили слезоточивый газ и водомет, сообщалось о задержании участников. По официальным данным задержаны 63 гражданина.
- Во время митинга пострадали несколько человек, в том числе председатель партии "Национальное движение", народный депутат Леван Хабеишвили