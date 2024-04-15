Утром в парламенте, несмотря на критику и протесты, началось обсуждение “закона об иноагентах”. Известно, что этот закон является абсолютным аналогом российской версии. По данным СМИ, место протеста было немедленно охвачено спецназом, информирует 24 Канал.

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Тбилиси всколыхнули массовые протесты против российского закона

Согласно данным СМИ, утром, 15 апреля, к зданию парламента Грузии в Тбилиси на акцию протеста против законопроекта об "иноагентах" вышли более пяти тысяч человек. Лидеры оппозиции призвали не принимать "российский" закон и "не лишать Грузию европейского будущего".

В Грузии вспыхнули протесты: смотрите видео

Законопроект о введении в стране статуса так называемых иностранных агентов впервые внесли в парламент весной 2023 года. Его приняли в первом чтении, но отклонили во втором после массовых протестов.

В Тбилиси продолжаются протесты против принятия "российского" закона: смотрите видео

Под зданием собрались тысячи людей, которые держат в руках плакаты с надписями: "Да – Европе! Нет – российскому закону! Это мирный протест!". В частности, в протесте приняли участие 50 грузинских виноделов, которые записали совместное обращение с призывом к "правительству предателей" уйти в отставку.

Грузины выступают против принятия закона об "иноагентах": смотрите видео

Соответствующая акция началась еще утром, на тот момент к парламенту собралось всего несколько сотен человек. Тогда во дворах зданий госструктур в районе проспекта Руставели мобилизован спецназ.

Тбилиси всколыхнули массовые протесты: смотрите видео

Подробнее о законопроекте, который рассматривали

3 апреля правящая партия "Грузинская мечта" снова внесла на рассмотрение парламента законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Сегодня юридический комитет парламента принял его к рассмотрению. Если законопроект поддержат, то правящая партия вынесет законопроект на пленарные заседания.

Известно, что соответствующий документ предусматривает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. За отсутствие информации об "иностранном влиянии" с соответствующих организаций будут взимать штрафы.

Грузины вышли против "российского" закона об "иноагентах": смотрите видео

Такой закон якобы будет сформирован на усиление прозрачности работы неправительственных организаций и СМИ, которые получают зарубежное финансирование. При этом "Грузинская мечта" прямо обвиняет европейские и американские фонды в "финансировании радикализма и революционных настроений" в Грузии.

В то же время часть вышеупомянутых организаций, не дожидаясь принятия закона, партия называет экстремистскими. Грузинская оппозиция предполагает, что закон будут использовать для подавления оппозиции в стране – так же как это произошло в России.

В то же время в парламенте Грузии произошла драка во время рассмотрения законопроекта об "иноагентах". Депутат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили набросился на лидера парламентского большинства, представителя партии "Грузинская мечта" Мамуку Мдинарадзе во время его выступления.