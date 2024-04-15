Напомним, что в 2023 году парламент Грузии уже отклонял законопроект о прозрачности иностранного влияния. Тогда из-за него в стране вспыхнули массовые протесты.

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Подрались из-за законопроекта об "иноагентах"

В парламенте Грузии произошел конфликт во время рассмотрения законопроекта об "иноагентах". Оппозиционный депутат Александр Элисашвили напал на исполнительного секретаря партии "Грузинская мечта" и лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе во время его выступления по этому законопроекту.

Сегодня грузинские парламентарии начали повторное рассмотрение законопроекта, который был отозван в результате масштабных протестов весной 2023 года. Инициатива вновь внесена в парламент на прошлой неделе с тем же текстом, что и законопроект, который был отозван ранее.

Оппозиция выступает против принятия этого закона и рассмотрения. Там отмечают, что из-за этого Грузия будет отдаляться от ЕС. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что намерена наложить вето на закон.

Так же как и при рассмотрении законопроекта прошлого года, вокруг парламента собрались протестующие.

Обратите внимание! Этот закон очень напоминает тот, что действует в России. Согласно этому закону, СМИ и общественные организации, которые получают финансирование из-за рубежа, могут быть признаны "иностранными агентами".

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