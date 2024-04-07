Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Инцидент уже подтвердили в МВД Грузии, передает 24 Канал.

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В Тбилиси прогремел мощный взрыв

Как сообщают в СМИ, в Тбилиси на улице Бочорма прогремел мощный взрыв. В небе виднеется густой столб дыма.

Известно, что взрыв прогремел рядом стрельбищем и магазином оружия Battleground. Взрыв зафиксировали камеры видеорегистратора автомобиля, который проезжал рядом.

В Тбилиси прогремел взрыв: смотрите видео

К сожалению, в результате взрыва есть погибшие. По состоянию на 13:40 известно о 2 жертвах взрыва. Также по меньшей мере 4 получили ранения.

Что стало причиной взрыва – неизвестно. Сейчас на месте работают правоохранители, которые выясняют детали инцидента.

Раненых доставили в больницы. На место прибыли сотрудники МВД, в том числе пожарные, представители патрульной полиции и криминальной полиции,

– сообщили в МВД Грузии.

В то же время депутат тбилисского горсовета Каха Лабучидзе журналистам сообщил, что состояние одного из пострадавших оценивают как крайне тяжелое.

"Я не могу сказать, произошел ли взрыв на стрельбище, или на другом этаже здания. На месте работают соответствующие службы и устанавливается точная причина взрыва", – заявил депутат.

В Грузии произошла стрельба на рынке

В феврале в городе Рустави на рынке "Стамбул" произошла стрельба в мясном отделе. В результате инцидента погибли 4 человека, также были ранены.

Правоохранители сразу прибыли на место событий и оперативно задержали злоумышленника. Как стало известно впоследствии, им оказался 36-летний мужчина. Он застрелил своего дядю, а также ранил двоюродного брата. Что стало причиной жестокого нападения – неизвестно.