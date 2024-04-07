Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Інцидент вже підтвердили у МВС Грузії, передає 24 Канал.

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У Тбілісі пролунав потужний вибух

Як повідомляють у ЗМІ, у Тбілісі на вулиці Бочорма пролунав потужний вибух. У небі видніється густий стовп диму.

Відомо, що вибух пролунав поряд стрільбищем та магазином зброї Battleground. Вибух зафіксували камери відеореєстратора автомобіля, який проїжджав поруч.

У Тбілісі пролунав вибух: дивіться відео

На жаль, внаслідок вибуху є загиблі. Станом на 13:40 відомо про 2 жертв вибуху. Також щонайменше 4 отримали поранення.

Що стало причиною вибуху – невідомо. Наразі на місці працюють правоохоронці, які з'ясовують деталі інциденту.

Поранених доставлено до лікарень. На місце прибули співробітники МВС, у тому числі пожежники, представники патрульної поліції та кримінальної поліції,

– повідомили у МВС Грузії.

Водночас депутат тбіліської міськради Каха Лабучідзе журналістам повідомив, що стан одного з постраждалих оцінюють як вкрай тяжкий.

"Я не можу сказати, чи стався вибух на стрільбищі, чи на іншому поверсі будівлі. На місці працюють відповідні служби та встановлюється точна причина вибуху", – заявив депутат.

У Грузії сталася стрілянина на ринку

У лютому в місті Руставі на ринку "Стамбул" сталася стрілянина у м'ясному відділі. Унаслідок інциденту загинуло 4 людини, також були поранені.

Правоохоронці відразу прибули на місце подій та оперативно затримали зловмисника. Як стало відомо згодом, ним виявився 36-річний чоловік. Він застрелив свого дядька, а також поранив двоюрідного брата. Що стало причиною жорстокого нападу – невідомо.