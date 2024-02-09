Окрім того, також відомо про постраждалих. Нападника вже затримали правоохоронці.
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Що відомо про стрілянину
Правоохоронці отримали повідомлення, що невідомий чоловік влаштував стрілянину у місті Руставі. Інцидент стався у м'ясному відділі ринку "Стамбул".
Правоохоронці відразу прибули на місце подій та оперативно затримали зловмисника. Ним виявився 36-річний чоловік. На жаль, відомо про 4 загиблих, серед яких – дядько нападника, який працював на ринку. Також поранення отримав двоюрідний брат зловмисника – наразі його госпіталізували.
Що стало причиною стрілянини – наразі невідомо. Правоохоронці з'ясовують усі деталі смертельної стрілянини.
У Грузії на ринку сталася стрілянина: дивіться відео
Варто додати, що масові стрілянини у Грузії – доволі рідкісне явище, тому цей інцидент набув особливого розголосу в мережі.
У Грузії заявили, що виявили вибухівку
- Служба державної безпеки Грузії 5 лютого заявила, що виявила вантажівку з 6 вибуховими пристроями, які буцімто везли з Одеси до Воронежа для "здійснення терактів".
- Грузинська спецслужба стверджувала, мовляв, автомобіль перевіз вибухівку з Одеси через Румунію, Болгарію та Туреччину. У Грузії автівка опинилася 19 січня. Там нібито вибухівку розділили: 3 вибухові пристрої нібито спробували вивезти до Воронежа, а 3 – залишили у Грузії. Спецслужба заявила, що до цього інциденту нібито причетні 7 громадян Грузії, 3 громадян України та 2 громадяни Вірменії. Організатором цієї схеми у Грузії назвали громадянина України Андрія Шарашидзе.
- На інцидент відреагували у посольству України в Грузії. У дипустанові закликали не політизувати справу, а також заявили про готовність співпрацювати на різних рівнях.