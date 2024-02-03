Щонайменше троє людей зазнали ножових поранень унаслідок нападу чоловіка. Про це повідомило видання з посиланням на поліцію.

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На одному з найбільших вокзалів Парижа чоловік напав із ножем на людей

Події відбулися близько 8 години ранку в залі 3-ї станції, що розташована під землею та веде, зокрема, до приміських поїздів.

Правоохоронці швидко відреагували на напад і заарештували нападника.

За попередніми даними, чоловік 1992 року народження був уродженець Малі. Як зазначили у виданні з посиланням на неназвані джерела, зловмисник показав італійські водійські права.

Національна антитерористична прокуратура зі свого боку уточнила, що за ним ведеться спостереження. У виданні зазначили, що наразі відкидається терористичний слід.

Відомо, що один із постраждалих зазнав серйозних поранень, йому надали медичну допомогу.

Через інцидент евакуювали персонал магазинів, у роботі громадського транспорту, що проходить через Ліонський вокзал, перебої.

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