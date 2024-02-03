Щонайменше троє людей зазнали ножових поранень унаслідок нападу чоловіка. Про це повідомило видання з посиланням на поліцію.
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На одному з найбільших вокзалів Парижа чоловік напав із ножем на людей
Події відбулися близько 8 години ранку в залі 3-ї станції, що розташована під землею та веде, зокрема, до приміських поїздів.
Правоохоронці швидко відреагували на напад і заарештували нападника.
За попередніми даними, чоловік 1992 року народження був уродженець Малі. Як зазначили у виданні з посиланням на неназвані джерела, зловмисник показав італійські водійські права.
Національна антитерористична прокуратура зі свого боку уточнила, що за ним ведеться спостереження. У виданні зазначили, що наразі відкидається терористичний слід.
Відомо, що один із постраждалих зазнав серйозних поранень, йому надали медичну допомогу.
Через інцидент евакуювали персонал магазинів, у роботі громадського транспорту, що проходить через Ліонський вокзал, перебої.
Стрілянина в Стамбулі: що відомо
- Під час недільної служби 28 січня в італійській церкві Святої Марії в стамбульському районі Сариєр стався збройний напад. Двоє чоловіків у масках увірвалися в храм та відкрили вогонь.
- Як розповів міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлакія, невідомі скоїли напад близько 11:40 (за місцевим часом).
- Журналісти повідомили, що турецькій владі вдалося затримати двох нападників. Вони застрелили одну людину під час служби в церкві. Алі Єрлікая заявив, що є припущення, що зловмисники пов'язані з Ісламською державою.