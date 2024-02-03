По меньшей мере три человека получили ножевые ранения в результате нападения мужчины. Об этом сообщило издание со ссылкой на полицию.

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На одном из крупнейших вокзалов Парижа мужчина напал с ножом на людей

События произошли около 8 часов утра в зале 3-й станции, расположенной под землей и ведущей, в частности, к пригородным поездам.

Правоохранители быстро отреагировали на нападение и арестовали нападавшего.

По предварительным данным, мужчина 1992 года рождения был уроженцем Мали. Как отметили в издании со ссылкой на неназванные источники, злоумышленник показал итальянские водительские права.

Национальная антитеррористическая прокуратура со своей стороны уточнила, что за ним ведется наблюдение. В издании отметили, что на данном этапе исключается террористический след.

Известно, что один из пострадавших получил серьезные ранения, ему оказали медицинскую помощь.

Из-за инцидента эвакуировали персонал магазинов, в работе общественного транспорта, проходящего через Лионский вокзал, перебои.

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