Кореспондентка 24 Каналу під час пресконференції в Брюсселі попросила Кобахідзе прокоментувати його заяву про те, що Україна загрожує нацбезпеці Грузії й прагне відкрити там другий фронт.

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"Такі заклики робили українські високопосадовці": як Кобахідзе намагався виправдати свої слова

Іраклі Кобахідзе заявив, що повідомлення про заклики відкриття другого фронту раніше робили представники української влади.

На жаль, було кілька заяв щодо другого фронту, зроблених високопосадовцями українського уряду. Це був секретар Ради безпеки України, радник президента, що було досить прикро,

– сказав грузинський прем’єр.

Він також сказав, що Грузія продовжуватиме підтримувати Україну гуманітарно та політично. Іраклі Кобахідзе додав, що його країна займає "тверду позицію" щодо цього.

У нас дуже особливі дружні стосунки з українським народом. Ми відчуваємо емоційне ставлення грузинського народу до українського народу,

– додав грузинський прем’єр.

"Ніхто серйозно це не розглядає": Жозеп Боррель заперечив заяву грузинського прем'єра

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зауважив, що Євросоюз хоче, аби між Україною та Грузією панували найкращі відносини, оскільки єдиний, хто отримує вигоду від конфліктів – це Росія.

Я зроблю все можливе і передам повідомлення українській стороні про добру волю Грузії, щоб вони мали найкращі відносини. А щодо другого фронту, я думаю, що це довга історія, і ніхто серйозно не розглядає це питання. І я не бачу жодних закликів до цього з боку України чи звідкись ще,

– наголосив Боррель.

Грузинський прем'єр також відповів на питання щодо запровадження санкцій проти Росії. За його словами, Грузія "має чітку позицію". Раніше спікер парламенту Грузії заявляв про відсутність санкцій проти Росії через загрозу можливої військової ескалації.

Ми не запроваджуємо санкції, і у нас є дуже сильні аргументи щодо цього. Водночас Грузія не використовується для обходу санкцій. Це дуже сильна політика, якої ми дотримуємося, і ми збираємося і надалі слідувати цим шляхом,

– сказав Іраклі Кобахідзе.

Довідка. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі 29 січня оголосив про свою відставку. Новим прем'єром став Іраклі Кобахідзе, який відіграє ключову роль у партії.

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