У 2008 році після війни з Грузією Росія розмістила у Південній Осетії та Абхазії свої війська та визнала незалежність цих утворень. У 1990 роках обидві грузинські території проголосили незалежність, яку уряд країни не визнав.

Своєю чергою, у Придністров'ї Росія вже понад 20 років тримає близько 2 тисяч своїх військових. Цей регіон Молдови фактично непідконтрольний Кишиневу з 1992 року.

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Данілов про звільнення від російської окупації частин Молдови та Грузії

Секретар РНБО зазначив, що Україна не втручатиметься у звільнення окупованих територій Грузії та Молдови.

Цим мають займатися грузини. Цим мають займатися молдовани. Якщо вони вважають, що ця територія належить їм. Або скажіть, що це не ваша територія, але скажіть це публічно на увесь світ. Оця візантійщина, яка до певного часу існувала в політиці, має відійти в минуле,

– заявив Данілов.

За його словами, заяви, які лунають з вуст деяких діячів, які на сьогодні обіймають ті чи інші посади, про те, що можна про країну домовлятися за її відсутності за столом перемовин, – це шлях в нікуди.

"Це тоді буде повністю розбалансований увесь світ. Він і так зараз перебуває у вкрай складному і турбулентному стані. А тоді буде вже набагато гірша ситуація", – підсумував секретар РНБО.

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Данілов назвав перспективи для України у війні на весну – літо

За словами секретаря РНБО, сподівання Росії "тягнути дуже довго" війну проти України не виправдаються.

Наші перспективи не тільки на цю весну, а й перспективи й на літо, і на найближчий час – це рух до перемоги. Ми не можемо зупинятися. Ми маємо розуміння, що партнери в цьому беруть участь,

– зазначив Данілов.

Він підсумував, що всьому свій час і ми обов'язково звільнимо всі наші території, включно з Кримом, з Луганською і Донецькою областями – територіями, які зараз тимчасово перебувають в російській окупації.