Корреспондентка 24 Канала во время пресс-конференции в Брюсселе попросила Кобахидзе прокомментировать его заявление о том, что Украина угрожает нацбезопасности Грузии и стремится открыть там второй фронт.

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"Такие призывы делали украинские высокопоставленные чиновники": как Кобахидзе пытался оправдать свои слова

Иракли Кобахидзе заявил, что сообщения о призывах открытия второго фронта ранее делали представители украинской власти.

К сожалению, было несколько заявлений относительно второго фронта, сделанных высокопоставленными чиновниками украинского правительства. Это был секретарь Совета безопасности Украины, советник президента, что было довольно обидно,

– сказал грузинский премьер.

Он также сказал, что Грузия будет продолжать поддерживать Украину гуманитарно и политически. Иракли Кобахидзе добавил, что его страна занимает "твердую позицию" по этому поводу.

У нас очень особые дружеские отношения с украинским народом. Мы чувствуем эмоциональное отношение грузинского народа к украинскому народу,

– добавил грузинский премьер.

"Никто серьезно это не рассматривает": Жозеп Боррель опроверг заявление грузинского премьера

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз хочет, чтобы между Украиной и Грузией царили лучшие отношения, поскольку единственный, кто получает выгоду от конфликтов – это Россия.

Я сделаю все возможное и передам сообщение украинской стороне о доброй воле Грузии, чтобы они имели лучшие отношения. А насчет второго фронта, я думаю, что это долгая история, и никто серьезно не рассматривает этот вопрос. И я не вижу никаких призывов к этому со стороны Украины или откуда-то еще,

– подчеркнул Боррель.

Грузинский премьер также ответил на вопрос о введении санкций против России. По его словам, Грузия "имеет четкую позицию". Ранее спикер парламента Грузии заявлял об отсутствии санкций против России из-за угрозы возможной военной эскалации.

Мы не вводим санкции, и у нас есть очень сильные аргументы по этому поводу. В то же время Грузия не используется для обхода санкций. Это очень сильная политика, которой мы придерживаемся, и мы собираемся и в дальнейшем следовать этим путем,

– сказал Иракли Кобахидзе.

Справка. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 29 января объявил о своей отставке. Новым премьером стал Иракли Кобахидзе, который играет ключевую роль в партии.

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