Служба государственной безопасности Грузии 5 февраля заявила, что обнаружила взрывчатку якобы украинского происхождения. Там рассказали, что задержали груз с шестью взрывными устройствами – их якобы везли из Одессы в Воронеж, чтобы совершить теракт. Три бомбы остались в Грузии, а остальные три должны были поехать в Воронеж.

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Когда кто-то пытается сделать Грузию объектом российской агрессии за пределами страны – это очень серьезное событие, и оно вызывает беспокойство. Это еще раз подтверждает то, о чем, в принципе, открыто говорили чиновники украинского правительства – что они хотели и, вероятно, все еще хотят второго фронта в нашей стране,
– сказал он.

В посольстве заявили, что проверяют информацию о взрывчатке.

"Посольство рассчитывает, что грузинская сторона будет воздерживаться от политизации этого дела. Выражаем заинтересованность и готовность к конструктивному взаимодействию с правоохранительными и другими компетентными органами Грузии с целью объективного, беспристрастного и всестороннего выяснения всех обстоятельств дела, а также установления реальных его организаторов", – говорится в официальном заявлении.

Впрочем, Ираклий Кобахидзе фактически отмахнулся от заявлений украинской стороны.

"Политизация здесь ни при чем, они угрожали нашим государственным интересам. При чем здесь политизация? Безопасность страны – это также политический вопрос, но политизация не имеет к этому никакого отношения. Если бы у Украины был посол в Грузии, они наверняка не сделали бы такого заявления", – высказался он.

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов в марте 2022 года говорил о том, что открытие второго фронта на территориях, которые когда-то захватила Россия, очень помогло бы Украине. Тогда он назвал такими территориями Абхазию и Южную Осетию и Приднестровье.
  • В мае 2022 года тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что его страна не будет воевать с Россией, поэтому второго фронта не будет. Мол, войн было достаточно – "будет развитие, строительство и мир".
  • Впрочем, уже в марте 2023 года Данилов сказал, что Украина не будет помогать отвоевывать грузинам и молдаванам их территории. Это должны сделать они сами – если считают, что это их земля.

Почему в Грузии меняется власть


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 29 января объявил, что уходит в отставку, – якобы ради внутренней демократии. 1 февраля правящая партия "Грузинская мечта" сообщила, что Гарибашвили займет должность председателя политсилы. В качестве нового премьера выдвинули Ираклия Кобахидзе – он играет ключевую роль в партии. Его кандидатуру должен поддержать парламент. Оппозиция связывает эти изменения с возвращением в политику миллиардера Бидзины Иванишвили – именно он в 2012 году основал "Грузинскую мечту".