Служба государственной безопасности Грузии 5 февраля заявила, что обнаружила взрывчатку якобы украинского происхождения. Там рассказали, что задержали груз с шестью взрывными устройствами – их якобы везли из Одессы в Воронеж, чтобы совершить теракт. Три бомбы остались в Грузии, а остальные три должны были поехать в Воронеж.

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Что заявил Ираклий Кобахидзе об Украине

Когда кто-то пытается сделать Грузию объектом российской агрессии за пределами страны – это очень серьезное событие, и оно вызывает беспокойство. Это еще раз подтверждает то, о чем, в принципе, открыто говорили чиновники украинского правительства – что они хотели и, вероятно, все еще хотят второго фронта в нашей стране,

– сказал он.

Как отреагировала Украина

В посольстве заявили, что проверяют информацию о взрывчатке.

"Посольство рассчитывает, что грузинская сторона будет воздерживаться от политизации этого дела. Выражаем заинтересованность и готовность к конструктивному взаимодействию с правоохранительными и другими компетентными органами Грузии с целью объективного, беспристрастного и всестороннего выяснения всех обстоятельств дела, а также установления реальных его организаторов", – говорится в официальном заявлении.

Будущий премьер Грузии считает, что не политизирует ситуацию

Впрочем, Ираклий Кобахидзе фактически отмахнулся от заявлений украинской стороны.

"Политизация здесь ни при чем, они угрожали нашим государственным интересам. При чем здесь политизация? Безопасность страны – это также политический вопрос, но политизация не имеет к этому никакого отношения. Если бы у Украины был посол в Грузии, они наверняка не сделали бы такого заявления", – высказался он.

Украина "хочет открыть второй фронт" в Грузии: на чем основываются заявления Кобахидзе

Секретарь СНБО Алексей Данилов в марте 2022 года говорил о том, что открытие второго фронта на территориях, которые когда-то захватила Россия, очень помогло бы Украине. Тогда он назвал такими территориями Абхазию и Южную Осетию и Приднестровье.

В мае 2022 года тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что его страна не будет воевать с Россией, поэтому второго фронта не будет. Мол, войн было достаточно – "будет развитие, строительство и мир".

Впрочем, уже в марте 2023 года Данилов сказал, что Украина не будет помогать отвоевывать грузинам и молдаванам их территории. Это должны сделать они сами – если считают, что это их земля.