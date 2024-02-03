Политические противники Дуды воспользовались его возмутительным заявлением, впрочем, возмутились не только они. В соцсетях звучали призывы уволить президента после его слов, потому что он позорит страну. Анджей Дуда подлил масла в острое противостояние политических партий Польши и накалил отношения с Украиной после определенного примирения.

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Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет себе Донецк и Луганск,
– заявил он в интервью польскому Kanał Zero.

Свою неуверенность объяснил, мол, Крым – это "особое место, в том числе по историческим причинам". И детализировал свое мнение: "Если мы посмотрим исторически, он долгое время был в руках России".

В то же время в интервью Дуда подчеркнул: "Сегодня Россия пытается победить в Украине. Я скажу так: если Россия сохранит территории Украины, то фактически это будет победа России и тогда вероятность нового нападения со стороны России будет очень высокой".

Дуда выразил сомнение, что Украина сможет вернуть Крым: смотрите видео

Посол Украины в Варшаве Василий Зварич подчеркнул, что полуостров Крым принадлежит нашему государству, а не России.

Крым – это Украина: так есть и так будет. Международное право – основа. Временная оккупация Крыма Россией является военным преступлением, за которое она будет наказана. Деоккупация Крыма – наша общая со свободным миром задача и обязанность. Мы сделаем это беспрекословно. Мы верим и действуем вместе,
– написал он.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выложил сообщение в соцсети Х, где напомнил о границах Украины.

"Польша признает независимость Украины в пределах ее международно признанных границ, которые были неоднократно подтверждены Российской Федерацией: начиная с Договора от 19 ноября 1990 года, Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года и Договора о границе от 28 января 2003 года", – написал он.

В комментариях люди резко осудили слова Дуды.

Очевидно, Дуда все время учится, но он еще не понял, что Крым является украинским и был украинским. Мы должны сделать все, чтобы уволить его, он вредит Польше и позорит нас всех,
– написали пользователи.

Сеть взорвалась их гневными комментариями. Очень резко высказались члены "Гражданской коалиции", оппозиционной к "Праву и справедливости" Дуды. Это политический альянс, сформированный вокруг "Гражданской платформы" – руководящей партии, от которой победил на премьерских выборах Дональд Туск.

Кшиштоф Брейза написал следующее: "Стыдно. Сегодня Дуда говорит, что с Крымом неизвестно, потому что "большую часть времени он был в руках России". В августе 2022 года он заявил, что Крым – это Украина, "так же, как Гданьск является частью Польши".

Если решающим для национальной принадлежности является время, когда территория принадлежала к тому или иному государству, то напомню господину Дуде, что в нашей стране есть города, которые в своей истории принадлежали Польше более короткое время, чем другому государству,
– написал Роман Гертих.

А Цезарий Томчик, государственный секретарь министерства национальной обороны Польши, четко заявил: "Крым принадлежит Украине. Россия – оккупант".

Писатель Щепан Твардох заметил: так нельзя говорить, если ты глава государства.

Ряд пользователей припомнил Дуде, что он – доктор юридических наук. И объяснил: заявление Дуды дает зеленый свет тем, кто хотел бы "откусить" кусок Польши, ведь не все территории страны принадлежали ей долго.

Мои действия и позиция относительно грубой агрессии России против Украины были и остаются однозначными с первого дня: Россия является нарушителем международного права, агрессором и оккупантом. Российская агрессия против Украины и оккупация международно признанных украинских территорий, включая Крым, является преступлением. Эта война не может закончиться победой России,
написал он.

Также польский президент выразил уверенность, что "эту войну должен выиграть свободный мир". То есть победа должна быть за Украиной, а российский империализм следует остановить, разгромить и "заблокировать на будущее".

"Мы все стоим бок о бок со свободной, суверенной и независимой Украиной против агрессии и жестокого империализма!" – подытожил он и завершил сообщение эмодзи флагов Польши, Украины и рукопожатием между ними.