Президент подчеркнул, что уже много сделано именно воинами ГУР и на земле, и на море. Владимир Зеленский отметил, что Россия чувствует боль от действий украинских разведчиков.

Смотрите также Ребята эффектно пополнили российский придонный флот, – Зеленский

Президент отметил наградами военнослужащих ГУР

Зеленский отметил, что это важно – чтобы российские виновники этой войны действительно теряли от нее.

Сегодня я хочу особо отметить ваш успех именно на море – поражение российского ракетного корабля. Сложная операция на рейде озера Донузлав: 6 прямых попаданий морских дронов в корпус "Ивановца". Это было сильно. И я благодарю вас за эту силу!,

– подчеркнул президент, награждая бойцов Главного управления разведки МО Украины.

Он выразил уверенность, что вся Украина гордится военнослужащими ГУР, которые выполняют задачи такой сложности.

"Честь, что вы у нас есть. Наша задача – беречь, поддерживать вас. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы бережете жизни всех, рискуя вашей", – сказал президент.

Владимир Зеленский вручил высокие государственные награды военнослужащим ГУР МО Украины, которые проявили особое мужество во время выполнения специальных боевых задач.

Бойцы получили ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, а также ордена "За мужество" III степени. Церемония награждения состоялась в Мариинском дворце в Киеве.

Также глава государства и все присутствующие почтили минутой молчания память всех Героев войны, которые отдали свои жизни ради Украины.

ГУР уничтожила вражеский катер "Ивановец" в Крыму

В ночь на 1 февраля спецназовцы ГУР МО Украины успешно уничтожили российский ракетный катер "Ивановец" на территории временно аннексированного Крыма. В спецслужбе отметили, что операция стала возможной при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24. Известно, что судно врага находилось на рейде озера Донузлав в Крыму.

Известно, что в результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением. В ГУР отметили, что стоимость утраченного государством-агрессором корабля составляет ориентировочно 60 – 70 миллионов долларов.

По словам Андрея Юсова, сейчас на Черноморском флоте России есть только 3 ракетных катера подобного типа. Именно этот корабль имел большое значение и был предметом гордости для российских оккупантов.