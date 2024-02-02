Об этом президент Украины заявил в своем вечернем обращении. Он поблагодарил представителей ГУР МО за отличную работу по катеру "Ивановец", передает 24 Канал.
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Зеленский отметил ГУР МО за работу по "Ивановцу"
В своем обращении Зеленский отметил, что ГУР в этот день хорошо поработали. В частности, он отметил, что у ребят очередной точный результат – на этот раз на море.
Эффектное пополнение российского придонного флота. Спасибо!
– подчеркнул он.
Кроме ГУР МО, глава государства в своем обращении также поблагодарил представителей всех элементов наших Сил обороны и безопасности Украины. В частности, это армия, Нацгвардия, СБУ, Национальная полиция, Государственная пограничная служба, ГСЧС, Внешняя разведка, УГО и Госспецсвязи.
ГУР уничтожила вражеский катер "Ивановец" в Крыму
- В ночь на 1 февраля спецназовцы ГУР МО Украины успешно уничтожили российский ракетный катер "Ивановец" на аннексированной территории Крыма. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подчеркнул, что это уничтожение нанесло значительный удар по российским оккупантам.
- По словам Юсова, сейчас на Черноморском флоте России есть только три ракетных катера подобного типа. Примечательно, что именно этот корабль имеет большое значение и является предметом гордости для российских оккупантов.
- До этого Военно-морские силы Украины сообщали, что среди трех катеров, развернутых с этой целью, есть "Ивановец", оснащенный противокорабельными сверхзвуковыми ракетами "Москит". Примечательно, что эти современные ракеты были размещены в Черноморском регионе.
- Представитель ГУР МО Украины также однозначно подтвердил, что российским судам будет некомфортно в акватории Черного моря Эта решительная позиция Украины подчеркивает ее неустанное стремление освободить и вернуть Черное море от оккупации, настойчиво вытесняя вражеские силы из региона.