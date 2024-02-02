Об этом президент Украины заявил в своем вечернем обращении. Он поблагодарил представителей ГУР МО за отличную работу по катеру "Ивановец", передает 24 Канал.

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Зеленский отметил ГУР МО за работу по "Ивановцу"

В своем обращении Зеленский отметил, что ГУР в этот день хорошо поработали. В частности, он отметил, что у ребят очередной точный результат – на этот раз на море.

Эффектное пополнение российского придонного флота. Спасибо!

– подчеркнул он.

Кроме ГУР МО, глава государства в своем обращении также поблагодарил представителей всех элементов наших Сил обороны и безопасности Украины. В частности, это армия, Нацгвардия, СБУ, Национальная полиция, Государственная пограничная служба, ГСЧС, Внешняя разведка, УГО и Госспецсвязи.

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