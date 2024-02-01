Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он объяснил, какие последствия для страны-агрессора будет иметь ликвидация катера.

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Что известно о катере "Ивановец"

На балансе Черноморского флота было всего три таких катера, а теперь осталось вообще два. Он неоднократно проходил ремонт в 90-х годах.

Обратите внимание! Стоимость ликвидированного российского корабля составляет ориентировочно 60 – 70 миллионов долларов.

Основная задача катера "Ивановец" – пребывание в акватории и осуществление патрулирования. А главная его функция – противодействие надводным и подводным угрозам, мониторинг акватории и тому подобное.

"Ивановец" находился в хорошем рабочем состоянии и использовался врагом для охраны морских рубежей и для патрулирования. Еще минус один корабль в Черноморском флоте. Я считаю, что это достижение,

– сказал Мусиенко.

Максимальная задача ВСУ – уничтожить Черноморский флот России, а минимальная – ослабить возможности и потенциал вражеского флота и заставить россиян передислоцировать свои корабли в другие пункты базирования. Например, в Абхазию или Новороссийск.

"Эти цели и задачи шаг за шагом реализуются", – отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Важный деморализующий фактор

Как отметил Мусиенко, все действия, которые выполняют Силы обороны против врага, в комплексе играют положительную роль для Украины и деморализуют врага.

Два года назад у россиян было четкое понимание, что у них количественное преимущество по кораблям, подводными лодками, а в Украине вообще нет подводных субмарин, ракет "Калибров" и поэтому оккупанты считали себя в защищенном состоянии. Прошло два года и россияне уже потеряли крейсер "Москва", штаб-квартиру Черноморского флота и еще несколько кораблей различных типов,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

На уничтоженном российском ракетном катере могли находиться до 40 моряков. Это играет на деморализацию личного состава. Конечно, враг пополнит эти потери, но фактор деморализации останется. Кроме этого, еще надо взять где-то корабль.

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