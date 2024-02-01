Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він пояснив, які наслідки для країни-агресора матиме ліквідація катера.

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Що відомо про катер "Івановєц"

На балансі Чорноморського флоту було лише три такі катери, а тепер залишилося взагалі два. Він неодноразово проходив ремонт в 90-х роках.

Зверніть увагу! Вартість ліквідованого російського корабля становить орієнтовно 60 – 70 мільйонів доларів.

Основне завдання катера "Івановєц" – перебування в акваторії та здійснення патрулювання. А головна його функція – протидія надводним та підводним загрозам, моніторинг акваторії тощо.

"Івановєц" перебував у хорошому робочому стані та використовувався ворогом для охорони морських рубежів і для патрулювань. Ще мінус один корабель в Чорноморському флоті. Я вважаю, що це досягнення,

– мовив Мусієнко.

Максимальне завдання ЗСУ – знищити Чорноморський флот Росії, а мінімальне – послабити можливості й потенціал ворожого флоту й змусити росіян передислоковувати свої кораблі в інші пункти базування. Наприклад, в Абхазію або Новоросійськ.

"Ці цілі й завдання крок за кроком реалізовуються", – зауважив керівник Центру військово-правових досліджень.

Важливий деморалізуючий фактор

Як зазначив Мусієнко, всі дії, які виконують Сили оборони проти ворога, в комплексі відіграють позитивну роль для України та деморалізують ворога.

Два роки тому у росіян було чітке розуміння, що у них кількісна перевага за кораблями, підводними човнами, а в України взагалі немає підводних субмарин, ракет "Калібрів" й тому окупанти вважали себе в захищеному стані. Минуло два роки й росіяни вже втратили крейсер "Москва", штаб-квартиру Чорноморського флоту й ще декілька кораблів різних типів,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

На знищеному російському ракетному катері могли перебувати до 40 моряків. Це грає на деморалізацію особового складу. Звичайно, ворог поповнить ці втрати, але фактор деморалізації залишиться. Крім цього, ще треба взяти десь корабель.

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